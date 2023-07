►Te puede interesar: Cuánta plata ganó Nadia Podoroska por superar la primera ronda de Wimbledon

cachin .jpg Pedro Cachin jugó en buen nivel ante Djokovic en la primera ronda de Wimbledon

Báez también saltó a la cancha en el primer turno y cayó frente al chileno Tomás Barrios Vera con parciales de 7-6 (7), 3-6, 6-3 y 7-6 (2), luego de una interrupción por lluvia; la misma que afectó a Pedro Cachin ante Novak Djokovic, número 2 del mundo y siete veces campeón en la Catedral del Tenis (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), por 6-3, 6-3 y 7-6 (4).

La victoria de Djokovic tuvo una interrupción de casi una hora y media al final del primer set, producto de la lluvia pasajera en el All England Club de Londres.

La definición de Djokovic ante Cachin

Los organizadores desoyeron la advertencia de los jugadores, especialmente de Nole, decidieron parar el partido con el césped ya empapado, lo que expuso la tardía decisión de desplegar las lonas cobertoras y, más tarde, el techo del court central.

El que tuvo un muy buen debut fue Diego Schwartzman quien se impuso en sets corridos ante el complicado y peligroso serbio Miomir Kecmanovic, un rival al que venció en los 4 partidos que jugaron entre sí, pero los 3 anteriores fueron en polvo de ladrillo.

El Peque en acción en Wimbledon

Los parciales de la victoria de Schwartzman fueron elocuentes respecto de su buen rendimiento: 6-0, 6-3 y 6-4.

El resto de la legión argentina en Wimbledon

El Peque Schwartzman se enfrentará este miércoles al vencedor del cruce entre Juan Manuel Cerúndolo y el italiano Jannik Sinner, número 8 del mundo y uno de los grandes candidatos.

schwartzman 1.jpg Schwartzman y Etcehevrry esperaron el debut entrenando juntos

En tanto, Tomás Etcheverry, de gran participación en Roland Garros, partirá como 28° preclasificado frente al español Bernabé Zapata Miralles y Guido Pella, que en 2019 dio el gran golpe al llegar a los cuartos de final en Wimbledon, se medirá con el croata Borna Coric, quien pese a ser el 14 del mundo lleva ocho años sin ganar un partido en el tercer Grand Slam del año.

Dos argentinos debutan este martes en Wimbledon

Para el martes quedarán los estrenos de Francisco Cerúndolo (18) ante el portugués Nuno Borges (68) y de Federico Coria (104) frente al bielorruso Ilya Ivashka (102).

Fran Cerúndolo jugará en el segundo turno de la cancha 14, no antes de las 9 de nuestro país; mientras que Coria lo hará en el tercer turno de la cancha 6, no antes de las 11 hora argentina. Todos los partidos son televisados por ESPN y Star Plus.