Sorpresa en Wimbledon: Aryna Sabalenka se bajó del certamen

“Lo he intentado todo para estar lista, pero mi hombro no está ayudando. Me he puesto al límite en los entrenamientos, pero mi equipo me ha explicado que jugar solo empeorará la situación”, reveló la tenista sobre su problema de salud.

"Este torneo significa demasiado para mí así que prometo que volveré más fuerte el próximo año", cerró la bielorrusa en el mensaje que publicó en sus redes.

sabalenka 3.jfif Aryna Sabalenka supo ser semifinalista de Wimbledon en ediciones anteriores.

Antes de dar el aviso oficial, Sabalenka habló en conferencia de prensa, brindando detalles de su afección en el hombro y dando a entender cuál sería su decisión. "Es una lesión muy específica y es muy rara. Probablemente sea la segunda o tercera tenista que se ha lesionado ese músculo. Es muy frustrante. Lo peor es que puedo hacer de todo. Puedo entrenar, puedo jugar de fondo, pero sufro con el servicio", contó.

Sabalenka, semifinalista en las dos ediciones anteriores de este torneo, será reemplazada por Erika Andreeva como lucky looser. Andreeva se medirá ante Emina Bektas, quien iba a ser la rival de la bielorrusa en primera ronda de Wimbledon.