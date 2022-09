Roger Federer y los detalles de su despedida en la Laver Cup

Finalmente, Federer despejó las dudas cuando le aseguró a la prensa que no disputará los singles del torneo que se llevará a cabo entre el 23 y 25 de septiembre en el estadio 02 de Londres, pero si dará el presente en el partido de dobles junto a su eterno rival, Rafael Nadal.

federer laver2.jpg Roger Federer, Rod Laver y la Laver Cup

"Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad", dijo Federer en la conferencia de prensa previa al inicio del certamen.

"No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera", reveló el ganador de 20 Grand Slams.

Federer y Djokovic ya están en el O2

El dobles del viernes, en el que todo indica que se despedirá Roger Federer, cerrará la sesión nocturna que se iniciará a las 19 (las 15 hora argentina) con un partido de singles por lo que se estima que no comenzará antes de las 20.30 (las 16.30 en Argentina).

Los partidos matutinos de las dos primeras jornadas se iniciarán a las 13 hora local (las 9 en Argentina) y el domingo todos los partidos se jugarán en un turno único desde las 12 (las 8 en Argentina).

Cómo será la Laver Cup 2022

La Laver Cup 2022 será un nuevo duelo por equipos entre Europa (ganador de las cuatro ediciones anteriores) y el Resto del Mundo que se disputará del 23 al 25 de septiembre en el O2 Arena de Londres.

schwartzman 1.jpg Schwartzman será integrante del Resto del Mundo

El certamen será televisado por ESPN y Star Plus consta de partidos de tres partidos de singles y un de dobles por cada jornada. El viernes cada triunfo suma un punto, el sábado dos y el domingo tres.

El primer equipo que llega a 13 unidades sobre un total de 24 que hay en juego, gana el certamen, y si igualan en 12, se jugará un partido decisivo de dobles.

Los equipos

Europa: Roger Federer (Suiza), Rafael Nadal (España), Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Casper Ruud (Noruega) y Andy Murray (Gran Bretaña). Mateo Berrettini (Italia) es el suplente del equipo capitaneado por Björn Borg.

Resto del Mundo: Feliz Auger-Aliassime (Canadá), Taylor Fritz (Estados Unidos), Frances Tiafoe (Estados Unidos), Jack Sock (Estados Unidos), Alex De Minaur (Australia) y Diego Schwartzman (Argentina). Tommy Paul (Estados Unidos) es el sustituto en el conjunto capitaneado por John McEnroe.

Roger Federer y la decisión de retirarse

Al ser consultado por cómo atravesó la decisión del retiro, Roger Federer fue contundente: "No evolucionaba la rodilla y tuve que tomar la decisión de retirarme. Estaba triste cuando me di cuenta de que era el final", confesó.

"Fue después de Wimbledon que tomé la decisión, en vacaciones, este verano", explicó.

federer laver 3.jpg Roger recibió a Andy Murray, uno de los integrantes del equipo europeo

Posteriormente, el ganador de 103 títulos a lo largo de su exitosa carrera deportiva, eligió sus mejores momentos: "Cuando le gané a Sampras en Wimbledon y el regreso de 2017 en Australia cuando gané a Nadal. Tampoco lo he pensado con exactitud".

Aunque sorprendió cuando reveló que durante su trayectoria se recriminó no "haber sido más profesional" al principio de su carrera. "El hecho de haber sido tan consistente porque de joven no lo era. He estado arriba muchos años. He luchado por ganar casi todo lo que he jugado. Siempre me fijé en la regularidad de Schumacher o Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos", destacó.

"La gente se acostumbró a hablar de mí sobre el talento que tengo en los golpes, pero también me enorgullezco de la mejora en mi carácter en la pista y mi espíritu de lucha en la pista", agregó sobre la marcada diferencia que logró en su carácter con el paso del tiempo.

Por último, "Su Majestad" dijo qué será lo que más extrañará: "El ponerme las zapatillas, la camiseta antes de jugar, pensar en el partido. Es bonito y estresante".