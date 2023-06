►Te puede interesar: Tomás Etcheverry cayó ante Zverev y se despidió de Roland Garros

djokovic 1.jpg Novak Djokovic jugará la final de Roland Garros ante Casper Ruud

Si gana este domingo a las 10 hora argentina (TV por ESPN y Star Plus), Djokovic se convertirá en el tenista con más títulos grandes del tenis masculino y superará al español Rafael Nadal, ausente por lesión y 14 veces campeón en Roland Garros.

Carlos Alcaraz, quien de ganar Djokovic perderá el número uno del mundo, sintió una molestia en el gemelo derecho en el inicio del tercer set y no pudo volver a jugar cómodo: "Lo que ha pasado fue más mental que físico. La tensión me pasó factura. Novak te va exprimiendo poco a poco y no supe controlarlo".

Puntazo de Alcaraz ante Djokovic

"Lo lamento por Carlos. A este nivel, lo último que quieres son calambres o problemas físicos. Lo siento por él y espero que se recupere pronto. Y se lo dije en la red al final: sabe cuán joven es. Tiene mucho tiempo delante suyo. Sé que va a ganar este torneo muchas veces”, expresó Djokovic en el estadio Philippe-Chatrier luego de avanzar a su final número 34 en torneos grandes, la 7ma. en Roland Garros.

Casper Ruud, otra vez finalista de Roland Garros

La segunda semifinal fue dominada de principio a fin por el buen tenis de Casper Ruud, finalista en Roland Garros el año pasado ante Nadal.

Ruud dominó a Zverev

El noruego, cuyo historial ante Djokovic es de 4-0 en contra, no ha ganado títulos de Grand Slam, pero tiene un récord envidiable ya que la del domingo será su tercera definición en los últimos 5 torneos grandes ya que también estuvo en la del US Open 2022.