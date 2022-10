Novak Djokovic aprovechó la lesión de Daniil Medvedev para meterse en la final de Astaná

Embed

Daniil Medvedev, número 4 del ranking y segundo favorito, sufrió una lesión en la pierna y abandonó después de que Novak Djokovic lograra ganar un dramático tie break para igualar el partido por 4-6, 7-6 (6).

"Espero que la lesión no sea grave. Conozco a Daniil, es un gran tipo. Es un luchador, un gran competidor. No se retiraría de un partido si no sintiera que puede continuar o agravar una lesión. Me ha dicho que sintió un tirón en el aductor de la pierna", declaró Djokovic, actual número 7 del ranking mundial.

novak-djokovic1.jpg El momento en que Daniil Medvedev se retira ante Novak Djokovic.

El serbio, que viene de ganar el torneo de Tel Aviv en una temporada en el que no pudo jugar varios torneos por no estar vacunado contra el coronavirus, buscará este domingo en Astaná su 90° trofeo ATP. De lograrlo, se convertirá en uno de los cinco tenistas en levantar más títulos en el circuito en la Era Abierta. Los otros son Rafael Nadal (92), Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).

►TE PUEDE INTERESAR: Max Verstappen hizo la pole en Japón y acaricia el bicampeonato

Djokovic, campeón de 20 Grand Slam y que quiere seguir escalando en la carrera para entrar en las Nitto ATP Finals, tendrá como rival al griego Stefanos Tsitsipas (6), que en su semifinal superó al ruso Andrey Rublev (9) por 4-6, 6-4 y 6-3. El historial entre los finalistas favorece a "Nole" por 7-2.

El torneo kazajo de Astaná se juega sobre canchas rápidas y cubiertas, con 1,9 millones de dólares en premios. El máximo favorito era el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, quien fue eliminado en la primera ronda.