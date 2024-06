Francisco Cerúndolo, Báez y Etcheverry tropezaron en el césped del ATP de Queens

Lo cierto es que Carlitos hizo valer sus antecendentes, tomó una ventaja inicial de 5-0 y cerró el primer set con un cómodo 6-1. Luego, Francisco Cerúndolo se soltó, jugó y sacó mucho mejor y llegó a estar 5-5 hasta que Alcaraz cerró el set y el partido por 7-5.

Embed - Alcaraz First Match Since Becoming Roland Garros Champion! | Queen's Highlights 2024