El mundo del tenis está escandalizado por un inesperado doping positivo

La tenista rumana, ganadora de dos torneos de Grand Slam, este año perdió en primera ronda en Nueva York, había sido semifinalista de Wimbledon y se encontraba en el noveno puesto del ranking, fue suspendida provisionalmente.

Simona Halep y su descargo tras el doping positivo

Por su parte, Simona Halep se expresó en su cuenta oficial de Twitter: "Hoy comienza el partido más difícil de mi vida: una pelea por la verdad. Me notificaron que di positivo de una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, que vino como el shock más grande de mi vida".

"A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa ni siquiera se me pasó por la cabeza una vez, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Frente a una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada", arremetió la tenista de 31 años.

Por último, aseguró que va a "luchar hasta el final para demostrar" que no tomó de forma consciente ninguna sustancia prohibida y remarcó que tiene "fe de que tarde o temprano saldrá la verdad".