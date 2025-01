El aterrador relato de un tenista en el Abierto de Australia: "45 minutos antes del partido, me desmayé"

A la hora de revelar lo sucedido, comenzó: "45 minutos antes del partido, me desmayé en la ducha. No sé lo que pasó. Estaba duchándome y, de repente, me desperté en el suelo en total oscuridad. No podía ver nada".

"Es raro, porque me había sentido bien todo el día, sin dolores musculares y me recuperé bien del partido anterior. Fue perturbador. No tenía puntos de referencia y estaba aturdido por la caída", añadió Corentin Moutet.

Brindando mayores detalles, sumó: "No me hice daño, pero me quedé aturdido. Durante el calentamiento, tuve dudas sobre cómo iba a hacerlo hoy. Hoy hacía calor y fue duro físicamente. No empecé en las mejores condiciones, pero hice todo lo que pude".

Corentin Moutet.jpg Corentin Moutet sufrió calambres durante el partido con el estadounidense.

Al ser consultado sobre si había visitado a un especialista, comentó: "No he podido ver a un médico, todavía. No he tenido tiempo. Normalmente, tomo la ducha una hora y media antes del partido. Hoy, la acabé 45 minutos antes. Tengo un agujero de 15 minutos donde no sé lo que pasó".

"Solo sé que me desperté en el suelo, en la oscuridad. No tuve alertas ni nada de que algo estaba pasando. He intentado hacer ejercicios de equilibrio para mejorar mi orientación visual porque estaba un poco desorientado", puntualizó Corentin Moutet.

Para finalizar, sobre el trámite del encuentro, el francés sentenció: "Me sorprendió, también, tener calambres en el tercer set porque esta mañana me sentía fresco y sin dolores ni molestias. Él me dio una dura batalla. Yo pensé que podía salirme con la mía. Tenía una estrategia clara en la mente. Estoy decepcionado por perder, pero se ha merecido la victoria".

Sin argentinos en el Abierto de Australia

Francisco Cerúndolo fue derrotado por Alex de Minaur, durante la tercera ronda del Abierto de Australia. El último representante argentino en pie batalló durante cuatro sets, pero no pudo superar al local.

Pese a imponerse en el primer set, el australiano no regaló más puntos y se quedó con una contundente victoria por 3-1 con parciales de 5-7, 7-6, 6-3 y 6-3.