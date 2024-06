Cuánto resigna Rafael Nadal por jugar el ATP de Bastad en lugar de ir a Wimbledon

nadal wimbledon.jfif Rafael Nadal anunció que no irá a Wimbledon y si al ATP de Bastad.

"Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que extrañaré jugar Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos", indicó el mallorquín que fue dos veces campeón y jugó 5 finales en el célebre césped inglés.

►Te puede interesar: El nuevo ranking mundial con Sinner como número uno y Alcaraz campeón de Roland Garros

"Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Espero verlos a todos allí", anunció Rafael Nadal conmoviendo al circuito.

Rafa en Wimbledon

Embed

Nadal cambia Wimbledon por el ATP de Bastad

Wimbledon es probablemente el torneo más tradicional del tenis mundial, uno de los cuatro que conforman el Grand Slam y sus premios son acordes a ese prestigio teniendo en cuenta que el ganador se llevará 2.700.000 libras y los que pierdan en la primera ronda reciben 60.000 libras.

En contraste, el ATP de Bastad pagará 81.000 euros al campeón y 47.200 al finalista.

Una enorme diferencia aunque insignificante para un deportista como Nadal que solo en ganancias oficiales (premios en los torneos) ha ganado 134.887.504 dólares.