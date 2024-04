Cuándo es el regreso al circuito de Rafael Nadal en el ATP de Barcelona

"Quiero ser competitivo, nada me hace dudar, pero la pregunta es si puedo o no puedo. El cuerpo no me ha dejado seguir el calendario. A nivel profesional, lo estoy afrontando como si fuera mi última participación en el Godó, como si fuera mi último año en el circuito", dijo el mallorquín quien está desde el jueves entrenando en Barcelona y el sábado participó de la ceremonia del sorteo dando claros indicios de que sería parte del torneo.

