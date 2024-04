Rafa Nadal perdió en el Abierto de Barcelona y se avizora una despedida

Por eso esta reaparición en Barcelona era tan especial. Porque significaba una preparación para poder llegar en condiciones al templo que lo vio erigirse como rey, al que lo vio coronarse temporada tras temporada.

La derrota implica una triste realidad: Nadal tiene dolencias que se presumen irreparables en su físico y que cada vez más le representan un obstáculo en su vida como tenista. Su carrera profesional se ha interrumpido más de una vez en el último año y la despedida empieza a sonar más fuerte. Aunque no así lo queramos los amantes del tenis.

Embed - ¡RAFA NADAL CAYÓ EN SETS CORRIDOS ANTE DE MIÑAUR Y SE DESPIDIÓ DE BARCELONA! | RESUMEN

Siempre que su físico responda, su ruta tendrá la siguiente parada en Madrid para disputar el Mutua Madrid Open (24 de abril al 5 de mayo) donde también continuará su puesta a punto y medirá su rendimiento. Allí intentará jugar un par de partidos donde quizás deba enfrentarse a los mejores (en segunda ronda le puede tocar Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner).

Rafael-Nadal-2.jpg

Luego se trasladaría a Roma, el Masters 1000 que irá del 8 a 19 de mayo, para finalmente arribar a Roland Garros a fines de mayo. Allí se ha puesto el foco dado que sus declaraciones dejan entrever una despedida del tenis para siempre.

Qué dijo Rafael Nadal tras la derrota con de Miñaur

El español dejó una serie de frases que despiertan la nostalgia en el mundo del tenis. En conferencia de prensa, Nadal dejó entrever una posible despedida en París, en Roland Garros.

"Intentaré dar un paso más en Madrid, luego en Roma y si en un torneo merece la pena salir a darlo todo y morir es en París", fueron las declaraciones de Rafa en rueda de prensa.

Nadal1.jpg Nadal es el más ganador de todos los tiempos en Roland Garros. Ostenta 14 títulos.

Sobre su participación en Barcelona, Nadal expresó: "creo que he jugado este torneo como tal, como el último. Al final, el futuro nunca se sabe lo que te depara, al final la vida te marca tu camino y las decisiones. Evidentemente, la vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera mi último torneo en el Godó”.

Nadal Barcelona2.jpg Nadal intentará jugar en Madrid siempre que su físico le responda. El ATP de Barcelona habría sido el último de su carrera.

“Lo importante era poder jugar y he jugado. Simplemente quiero pelear en torneos, estar en la cancha es una gran noticia. A nivel personal me ha costado volver a estar aquí, pero lo he conseguido esta semana", aseguró el español apaciguando un poco los rumores que indican el final de su carrera.

Rafael Nadal se fue ovacionado de Barcelona

Pese a la derrota, el amor por Rafa está intacto y la gente lo demostró en su salida del estadio tras caer con De Miñaur.

El público ovacionó a quien supo ser número uno del mundo y parte del selecto grupo conformado por el maestro Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray.