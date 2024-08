Carlos Alcaraz y las razones de su peor derrota en la segunda ronda del US Open

"Venía de hacer un verano espectacular en Roland Garros y Wimbledon y salí de esos torneos diciendo que mentalmente había dado un paso al frente. Me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas, para ganar títulos de Grand Slam, había que estar duro de cabeza”, añadió el español quien también habìa tenido un mal paso por el Masters 1000 de Cincinnati.

El de Murcia que también obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó: "Vengo a esta gira y he dado pasos hacia atrás, como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Ante los problemas no sé controlarme y no sé cómo gestionarlo".

"Tengo que conocerme más, saber lo que necesito. A lo mejor soy un tipo de persona que se exige más de la cuenta".

Cómo quedará Carlos Alcaraz en el ranking tras su derrota en el US Open

Semifinalista el año pasado, Alcaraz se mantiene por ahora como número 3 del ranking ATP, aunque no tendrá opciones de escalar.

El alemán Alexander Zverev es virtualmente número 2 y de acuerdo a los resultados del US Open puede ser superado por Novak Djokovic y Daniil Medvedev.