Australian Open 2023: así serán los cruces de cuartos de final

rublev 1.jpg Rublev desafiará a Djokovic por el pase a semifinales del Australian Open 2023

El ruso, ganador de 12 títulos de ATP, se impuso por 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (9) y confirmó que volverá a la mejor posición de su carrera (5to. en el ranking) alcanzada por primera vez a fines de 2021.

Además, repite su mejor actuación en el Australian Open, ya que estuvo en cuartos de final en 2021.

Andrey Rublev v Holger Rune Extended Highlights | Australian Open 2023 Fourth Round

Djokovic y la revelación del Australian Open

Rublev irá en busca de estar en semifinales de un Grand Slam por primera vez en su carrera cuando se mida nada menos que con Novak Djokovic, quien superó al local Alex De Miñaur por un contundente 6-2, 6-1 y 6-2.

"Ha sido mi mejor partido del año, la pierna no me molestó", dijo conforme Nole, que va por su título número 10 en el Australian Open.

shelton 1.jpg Ben Shelton, de 20 años, es la aparición del primer Grand Slam del año

Previamente, el duelo entre los estadounidenses Ben Shelton y J.J. Wolf fue para el primero, quien con solo 20 años y en su segunda participación en el cuadro principal de un Grand Slam dio el golpe y se impuso en en cinco sets con parciales de 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-2.

Shelton pasará al menos de ser el 89 del ranking a ocupar el puesto 43 y puede seguir subiendo si gana en cuartos de final ante otro de sus compatriotas, Tommy Paul, quien batió al español Roberto Bautista Agut por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-5.

Alex de Minaur v Novak Djokovic Extended Highlights | Australian Open 2023 Fourth Round

Los cuartos de final del Australian Open 2023

Masculino

Karen Khachanov (Rusia, 18) vs Sebastian Korda (Estados Unidos, 29)

Stefanos Tsitsipas (Grecia, 3) vs Jiri Lehecka (República Checa)

Andrey Rublev (Rusia, 5) vs. Novaj Djokovic (Serbia, 4)

Ben Shelton (Estados Unidos) vs. Tommy Paul (Estados Unidos)

Femenino

Elena Rybakina (Kazajistán, 22) vs Jelena Ostapenko (Letonia, 17)

Jessica Pegula (Estados Unidos, 3) vs Viktoria Azarenka (Bielorrusia, 24)

Karolina Pliskova (República Checa, 30) vs Magda Linette (Polonia)

Aryna Sabalenka (Bielorrusia, 5) vs Donna Vekic (Croacia)

Para seguirlo por TV

ESPN y Star Plus televisan todos los partidos. Este lunes 23 de enero, no antes de las 22.30 jugarán Rybakina vs Ostapenko y luego Khachanov vs Korda.

A partir de las 5 del martes 24 jugarán Pegula vs Azarenka y luego Tsitsipas vs Lehecka.