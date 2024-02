Argentina Open: Federico Coria logró un triunfazo ante Norrie y avanzó a los cuartos de final

Federico-Coria-2.jpg Federico Coria.

El triunfo de Coria fue seguido por unas 2.000 personas en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el partido que fue aperitivo de la presentación del español Carlos Alcaraz (2), máximo favorito al título, que debutará no antes de las 18.30 frente al argentino Camilo Ugo Carabelli (134).

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Schwartzman conmovió al mundo del tenis tras su eliminación del Argentina Open

El rival de Federico Coria en cuartos de final

El próximo rival de "Fefo" Coria para los cuartos de final del viernes surgirá del partido que cerrará la jornada, no antes de las 20, entre el argentino Sebastián Báez (30) y el italiano Luciano Darderi (76).

El rosarino Coria, quien en las dos últimas semanas fue finalista del Challenger brasileño de Piracicaba (perdió con Facundo Bagnis)y semifinalista del Córdoba Open, exhibió la confianza que le dieron esos buenos resultados y jugó con mucha determinación desde el inicio del partido.

Embed

El tenista de 31 años, quien había dejado en el camino en la ronda inicial al alemán al austríaco Sebastián Ofner (38), sacó muy bien y devolvió mejor, así quebró al británico dos veces (3-1 y 6-2) para llevarse el set inicial ante el reconocimiento del publico que se acercó al estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La clave del set inicial estuvo en los errores no forzados, ya que mientras Coria cometió 7, el zurdo británico totalizó 18.

El británico recién ajustó sus golpes en el segundo set, cuando dejó de fallar y además quebró a Coria para adelantarse 3-2. en una ventaja que resultaría decisiva para quedarse con el parcial por 6-4.

Coria recién volvió a mostrarse agresivo en el tercer set y obtuvo beneficios inmediatos puesto que quebró el saque de Norrie para adelantarse 3-1 y luego estiró a 4-1 con su servicio para quedar ahí nomás del triunfo.

No obstante, el rosarino tuvo algunos problemas para cerrar el partido y cedió su saque (4-3), pero lo corrigió enseguida (5-3) y cerró con un nivel altísimo sirviendo en cero para obtener el set por 6-3 y festejarlo arrojándose al piso.

La felicidad de Federico Coria

"Agradezco a la gente que vino a alentarme, son muy importantes para mi, me ayudan mucho a creer. Hoy necesitaba el apoyo sobre todo cuando se me escapó el segundo set, y lo tuve. No fue fácil cerrarlo porque él por algo es un 'top 20', le das una ventaja y te come", analizó Coria en su primer contacto con la prensa.

"Hace un tiempo atrás ganarle a un 'top 20' era impensado en mi vida, sin embargo mi equipo de trabajo me hico creer mucho en mi, eso me permitió crecer", concluyó el hermano menor de Guillermo Coria, quien fuera número tres del tenis mundial en 2004.