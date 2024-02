Diego Schwartzman conmovió al mundo del tenis tras su eliminación del Argentina Open

schwartzman (4).jpg Diego Schwartzman se retiraría del tenis.

Este martes parecía que iba a volver al triunfo en un partido que comenzó muy bien frente al colombiano Galán, pero luego del primer parcial el nivel del Peque se vino a pique y terminó cayendo en tres sets.

Tras la derrota, declaró en conferencia de prensa que no sabe cuánto tiempo va a poder estirar la situación sin que lleguen los resultados y confesó: "Es una mezcla de tristeza y bronca. Es una combinación de cosas que me hacen hacerlo mal. Voy a ver como estoy en los próximos meses, me queda muy poco en el tanque".

Y siguió: "Me cuesta mucho cuando en la competencia las cosas salen mal. A mí y a mi equipo. El día a día es un esfuerzo muy grande y ahora se viene una gira de un mes y medio. Sostenerme mentalmente día a día con estos resultados es complicado".

Por último, analizó: "Al final del año pasado había ganado partidos buenos, incluso a top 10 y me daba ilusión arrancar bien el año. Prácticamente, la temporada para nosotros arranca acá y perder dos años seguidos es triste".

schwartzman diego.jpg Diego Schwartzman es uno de los mejores tenistas de Argentina.

Diego Schwartzman mostró su descontento en las redes sociales

Además, en las últimas horas compartió un texto en sus redes sociales en el que se refirió a su situación actual: "Cuesta describir el momento deportivo que estoy pasando. Las semanas pasan y las respuestas adentro de la cancha no aparecen… quiero agradecer de corazón a toda la gente, no saben lo lindo y lo que representa sentirme en este momento bancado y alentado como lo hacen", escribió.

"Siempre habrá alguna crítica negativa, pero es parte del deporte y también hay que bancarla. Desde chiquito me enseñaron a levantar la cabeza y seguir intentando. Con humildad, laburo, educación y respeto voy a seguir en esa búsqueda. Y si no sale podré mirar para atrás y estar más que satisfecho por lo logrado y por la gente que tuve al lado siempre, que me hicieron un gran deportista y son increíbles personas", cerró el mensaje.

Diego-Schwartzman-redes.jpg

De esta manera, el Peque afirmó que estará en el torneo ATP 250 de Los Cabos, que se disputará a partir del próximo 17 de febrero en México.

El panorama no es bueno para el "Peque", quien, debido a su bajo ranking, deberá jugar la clasificación para disputar cuadros principales de torneos ATP y sino no tendrá otra opción más que disputar torneos Challenger.