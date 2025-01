Abierto de Australia: Julia Riera y Thiago Tirante están a un paso de sumarse al cuadro principal

Entre los hombres, Thiago Tirante (115) le ganó por 6-4 y 7-6 al francés Titouan Droguet (185) y solo necesita un triunfo más para jugar por primera vez el Abierto de Australia después de 3 intentos fallidos.

El último paso no será fácil para el nacido en La Plata ya que deberá jugar en la madrugada del jueves (no antes de la 1) nada menos que con el brasileño Joao Fonseca (113), ganador del Next Gen Finals, revelación del circuito y vencedor por 6-0 y 6-3 de Coleman Wong de Hong Kong.

Por último, Juan Pablo Ficovich (193) perdió ante el joven estadounidense Learner Tien (19 años y 120) por 6-4 y 6-2 y no pudo avanzar a la tercera ronda de la qualy.

Los argentinos en la cuadro principal del Abierto de Australia

De los 10 argentinos que iniciaron la qualy solo Riera y Tirante aún pueden sumarse a la lista de compatriotas que por su ranking tienen un lugar asegurado en el Abierto de Australia.

Además de Podoroska y Carlé entre las damas, los argentinos que competirán desde el domingo en Melbourne serán: Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Francisco Comesaña, Camilo Ugo y Federico Coria.