Rodrigo Isgró tuvo un gran 2023 y su próximo objetivo es París 2024

isgro 2.jpg Rodrigo Isgró tuvo un gran año con Los Pumas 7s y debutó en Los Pumas

Además del premio de World Rugby, Rodrigo Isgró fue distinguido por el Comité Olímpico Argentino y ternado para los Premios Olimpia: "Estoy muy contento con lo que estoy viviendo, pero siempre tratando de mantener los pies sobre la tierra".

"La verdad es que siempre lo digo, para mí los premios son un reconocimento para todo el equipo. Recuerdo a principio de año con Santi (Santiago Gómez Cora, el head coach de Los Pumas 7s) planificábamos lo que iba a ser este año y cada uno tenía sus objetivos. Me acuerdo que le dije que tenía muchas ganas de debutar en Los Pumas, que era un sueño que tenía y que quería alcanzar mi mejor versión y prepararme para hacer lo mejor que podía. La verdad es que se me han cumplido todos los sueños en un año y estoy feliz, contento y con muchas ganas de seguir y de arrancar el año que viene en la mejor manera", confesó el rugbier formado en el Mendoza RC.

isgro 1.jpg Isgró fue elegido el mejor jugador de seven del mundo

"Fue un año increíble, no soy muy resultadista con el tema de los triunfos y los premios, para mí lo más importante siempre es el proceso. Siempre lo decimos con los chicos y con el equipo que lo importante es disfrutar cada cosa que estamos haciendo en el momento en que la hacemos, así es que creo que el año que viene hay que hacer eso y lo demás viene solo. El objetivo es que el año que viene sea igual, no te digo los resultados que pueden venir o no, pero lo más importante es disfrutar el día a día y el proceso que vivimos todos los días, que es realmente lo que más te queda", destacó.

Rodrigo Isgró en Canal 7

Respecto de su posible pase del seven al rugby de quince, Isgró contó: "Me queda este año con el seven y la idea sería pasar al 15 después de los juegos, pero como te digo trato de ir día a día y espero estar otra vez con el equipo y disfrutar. Y el año que viene, después de los Juegos Olímpicos, yo creo que sería el momento de irme, pero no tengo nada definido todavía".