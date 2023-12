Mario Ledesma, su vida después de Los Pumas y la decisión de vivir en Argentina

ps-observatorio (19).jpg Mario Ledesma, su hermano Pedro y Rodrigo Roncero, con quienes comparte el vino Pequeñas Sociedades

En una extensa entrevista con el sitio Rugby.com.ar, el ex head coach del seleccionado nacional, de 50 años de edad, reconoció que su carrera como entrenador profesional está en un impasse: "Yo tenía muy claro que eran Los Pumas y después se terminaba. Entrenar otro club que sea el mío en Argentina es imposible, no lo haría. Las veces que voy a otros clubes es por que un amigo que me llama, voy, hago un entrenamiento, me como un asado y me doy por pago. Para mí, el rugby profesional, y entiendo que mucha gente sí lo haga, no está en Argentina".

De todos modos, mientras le dedica tiempo a la familia y a otras inversiones, Mario Ledesma sigue despuntando el vicio ya que es consultor de Dallas Jackals en la MLR de Estados Unidos, integra la Subcomisión de rugby de Curupaytí, el club de toda su vida, y estuvo colaborando con el equipo de seven de la URBA que ganó el Seven de la República aunque no pudo viajar por un problema personal.

Cortitas de Mario Ledesma y el Mundial de Francia 2023

Francia 2023: "Creo que fueron los mejores cuartos de final de la historia. Sobre todo los dos que venían por el otro lado de Los Pumas. Me pareció como un Mundial a dos velocidades, los que venían por un lado del cuadro y los que venían por el otro".

ledesma 1.jpg Ledesma asesora a Dallas Jackals en la MLR de Estados Unidos

Los Pumas: "Tenía que cerrar mi ciclo con Los Pumas en el Mundial, desde donde me tocara. Así que fui al partido de Marsella y estuve con el staff y los jugadores. La verdad es que yo tengo muy buena relación con todos y lo disfruté como pude".

Sudáfrica: "Me parece súper innovador cómo manejan la semana los entrenadores, cuándo anuncian el equipo, el armado del banco. Condicionaban a todos los equipos, desde lo que decían hasta lo que hacían. Es un staff que no deja nada librado al azar y después hay 3 o 4 tipos que son los mejores jugadores del mundo como Du Toit, Kolbe, Kolisi y Pollard, que venía sin jugar y fue clave".

Australia:"Tiene muchas cosas que resolver adentro de la cancha pero te diría que tiene más para resolver afuera. Llevaron un equipo súper inexperimentado con un diez que no había jugado nunca en los Wallabies. Y dejaron afuera tipos como Hooper que es de los líderes más importantes que me ha tocado ver de cerca, en mi carrera"