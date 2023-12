Pequeñas Sociedades: el vino que lanzaron tres ex Pumas y la Bodega Dante Robino

ps-observatorio (19) (1).jpg Roncero, Pedro y Mario Ledesma compartieron la primera lìnea de Los Pumas y ahora lanzaron Pequeñas Sociedades

“El sueño es hacer un vino, y que ese vino, que se llama Pequeñas Sociedades, sea una excusa de encuentros. No encuentros sociales, sino encuentros que lleven a algo constructivo e inspirador, con un propósito. Encuentros entre deportistas, ex deportistas, mujeres y hombres de negocios, organizaciones de la sociedad civil. Encuentros entre soñadoras y soñadores que disfrutan de una copa de vino, de compartir una conversación y darle vida para despertar el sueño, juntar ideas y hacer”, explicó Mario Ledesma, ex jugador y entrenador de Los Pumas y uno de los fundadores del proyecto.

Su hermano Pedro, quien compartió la primera línea de Los Pumas con Mario en 2008 y formó parte de Los Pumitas M21 en el Mundial 2005 jugado en Mendoza, destacó que “En el vino, como en el deporte, es importante el trabajo en equipo, la paciencia en los procesos, y en Dante Robino encontramos una empresa con la que compartimos los mismos valores”.

Pequeñas Sociedades tiene un fin social

Nicolás Bruno, Gerente General de Bodega Dante Robino, afirmó que “Nos encantan las cosas que se pueden lograr a través del vino, como este proyecto hecho con amigos. Sabemos que el deporte es una herramienta de transformación social y ojalá podamos, a partir de estas pequeñas sociedades, colocar una semilla para construir una red que contribuya a crear oportunidades para el desarrollo de personas con alto potencial”.

ps-observatorio (11).jpg La etiqueta tiene una sorpresa para compartir

El lanzamiento del proyecto se realizó en Observatorio, el restaurante de la bodega ubicada en calle Quintana de Luján, y en un principio, el portafolio de Pequeñas Sociedades estará compuesto de dos vinos varietales: Malbec y Bonarda, cepa emblema de Dante Robino, y saldrán al mercado en 2024.

Parte de las ganancias generadas por la venta de "Pequeñas Sociedades" se destinarán a apoyar a distintas organizaciones que trabajan con el deporte como herramienta para la transformación social.