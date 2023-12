El puma Nicolás Sánchez jugará en el Sungoliath de Japón

sanchez 1.jfif Nicolás Sánchez, máximo goleador de Los Pumas, jugará en el rugby japonés

"Japón es un país por el que tengo mucho respeto, tiene una cultura fascinante y la gente es muy amable y respetuosa. Creo que será una gran experiencia para mi familia. Quiero poner toda mi energía en el equipo y contribuir a cumplir los objetivos establecidos para esta temporada", comentó el máximo goleador de la historia de Los Pumas.

Los tres jugadores inscriptos por Suntory Sungoliath en la categoría C para la temporada 2023-24 son nada menos que el último capitán de los All Blacks Sam Cane, el bicampeón del mundo con Sudáfrica Cheslin Kolbe y ahora Nico Sánchez, quien a los 35 años llega a la Japan League One que disputó el fin de semana pasado su primera fecha y tiene a Pablo Matera (Honda Heat) como otro representante argentino.

sanchez 3.jpg Nico Sánchez jugó su cuarto Mundial con Los Pumas

La trayectoria de Nicolás Sánchez

Después del Mundial y de haber jugado un amistoso con los Barbarians, Nico Sánchez estuvo definiendo su futuro en Tucumán donde manifestó su intención de continuar jugando en Los Pumas, camiseta con la que llegó a 100 tests durante Francia 2023.

Nicolás Sánchez se inició en el Tucumán Lawn Tennis y tras haber jugado en Pampaxs XV hizo una larga carrera profesional en la que pasó por Bordeaux (2011–2014), Toulon (2014–2015), retornó al país para formar parte de Jaguares (2016–2018) y luego volvió a Francia pasando por Stade Français (2018–2022) y Brive (2023).