Los Pumas 7s le ganaron a los All Blacks y están en la final del Seven de Dubai

Luego de una demoledora jornada de sábado, los Pumas 7s se metieron en la final del Seven de Dubai, primera etapa del circuito profesional de Rugby Seven, y se enfrentarán este domingo al mediodía a Sudáfrica por la Copa de Oro, luego de vencer a Nueva Zelanda -All Blacks- por 21-19 en una de las semifinales.