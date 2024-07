Gonzalo Bertranou se prepara en el jardín de su casa para el duelo entre Los Pumas y Francia

449755931_990971306367911_6489464174983448349_n.jpg Gonzalo Bertranou jugaría en Mendoza su test match 58 en Los Pumas.

La casa familiar de Gonzalo es a metros del club azulgrana, donde este miércoles Los Pumas se entrenaron: "Ya lo he dicho varias veces. Es como el jardín de mi casa. La cancha esta la conozco mucho, conozco los alrededores y hasta el camino al hotel o al estadio. Entonces se despiertan lindas cosas y es una semana que disfruto mucho".

►Te puede interesar: Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas: "En el rugby internacional cada partido es único"

Los Pumas estrenan head coach este sábado, aunque Felipe Contepomi ya estaba como asistente desde el 2022: "Como ya dije antes, sigue siendo un proceso y las semanas de entrenamiento son muy parecidas. Obviamente ha habido algunos detalles de cambios, pero es un proceso y estamos convencidos de eso. Así que esta semana ha sido muy parecida con algunos cambios, pero en general es lo que veníamos haciendo".

Embed

Gonzalo Bertranou y su análisis de Francia

Respecto del conjunto francés, el medio scrum señaló: ·Hoy por hoy el rugby francés está atravesando un gran momento. Si no es el mejor torneo del mundo, pega en el palo. Y el seleccionado debe estar entre los 3 o 4 mejores equipos del mundo. Así que va a ser una parada muy difícil. Y sabemos nosotros también las fortalezas nuestras, así que estamos convencidos con eso".

53828387626_03984317cb_k.jpg

En la previa del encuentro, Bertranou destacó que el foco está puesto más en lo propio que en el rival: "Siempre nos focalizamos en nuestras fortalezas y en lo que nosotros hacemos bien. Y de ahí recién vemos cómo podemos lastimar a Francia. Obviamente estamos en la elite del deporte y siempre está el análisis del rival y dónde le pueden doler más las cosas que nosotros hacemos bien. Así que primero el foco es el nuestro y después obviamente las oportunidades que nos brinden ellos".

►Te puede interesar: Los Pumas vs. Francia, en Mendoza: cómo y adónde comprar entradas

Francia llegará este jueves a Mendoza con un plantel con muchas caras nuevas, pero Bertranou y Los Pumas mantienen la cuatela: "Hay jugadores que suelen no jugar, pero hay otros que sí lo hacen. Todos juegan en el Top 14 todos los fines de semana contra los mejores y acá tienen una oportunidad muy grande de ganarse un puesto y creo que van a venir con muchísimas ganas".

Embed

Cortitas de Gonzalo Bertranou

El único mendocino: "Hace un tiempito que no me tocaba estar solo y justo acá en Mendoza. Pero este es un equipo que está recontra unido y los chicos más nuevos tienen una gran oportunidad. Así que estamos muy contentos de apoyarlos y estar juntos".

Su reciente lesión: "Estoy completamente dado de alta. Me siento muy bien. Era una lesión que dentro de todo era bastante rápida porque era operar, poner unas placas y esperar que el hueso selle, pero pude seguir entrenando completamente normal. Así que en eso estoy 100% apto y disponible".

53833082766_1704b08f45_k.jpg

El cambio de club de Dragons a Cardiff: "Me vino bien un cambio de aire, nuevos compañeros y nuevas exigencias. Creo que me ayudó a prepararme muy bien y siempre en mi cabeza está prepararme para Los Pumas. Así que creo que fue un paso más y me ayudó muchísimo para llegar a la mejor forma".

Jugar frente a su hijo Silvestre: "Si tengo la oportunidad de jugar va a ser la primera vez que me ponga la camiseta de Los Pumas con mi hijo ahí. Y creo que es la gran responsabilidad que tengo de dejar un buen legado, así que estoy muy contento y confiado de que lo voy a hacer bien".

¿Porque lo llaman el gurú?: "Es una larga historia. Con muchos de los chicos nos conocemos hace mucho tiempo y cuando arrancó Jaguares en 2016, estábamos bastante con el tema de hacer meditación y un par que son mis amigos me decían el gurú. Hay un par a los que les quedó y siempre si el apodo es rápido dentro de la cancha, va bien".