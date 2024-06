Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas: "En el rugby internacional cada partido es único"

contepomi 4.jpg Felipe Contepomi debutará como head coach de Los Pumas éste sábado en Mendoza. Nicolás Ríos

Ya pensando en el test ante Francia del sábado 6 de julio a las 16, el ex apertura o centro del seleccionado nacional remarcó: "El desafío es enorme, porque hay mucha expectativa, y la realidad es que siempre jugamos contra equipos que están arriba nuestro en el ranking. De los 12 partidos de este año, 8 son contra los top 4 del mundo, y está buenísimo, es lo que queremos, jugar contra los mejores, que eso nos ayude a crecer, y el objetivo es justamente ese, mejorar, evolucionar. Esto es un proceso que empezó hace un par de años y queremos hacer una evolución, no empezar de cero, sino seguir evolucionando partido a partido. Francia es un buen inicio, porque es uno de los mejores equipos del mundo y sabemos de su poderío. El desafío va a ser poder imponer nuestro plan de juego y después obviamente tener las precauciones en lo que hace Francia y lo que pueda llegar a proponer, pero nosotros nos estamos focalizando mucho en lo que nosotros podemos hacer, hacerlo de la mejor manera".

La primera práctica de Los Pumas en Mendoza será el martes.

Aunque será su debut como head coach, Contepomi ya tiene dos años previos como asistente de Michael Cheika y explicó la razón por la que el equipo llegó a Mendoza entre viernes y sábado y recién tendrá su primera práctica el martes, en Los Tordos: "Creo mucho en los procesos, y este es un proceso que no empieza de cero. Por ahí cambia mi título, pero en la forma de laburar y demás, nos conocemos bastante. Confiamos en eso, y después sabemos que no va a ser todo perfecto desde el día uno, pero sí, estamos convencidos que cuanta mayor claridad haya en lo que queremos hacer, los chicos mayor probabilidad tengan de que lo hagan. Entonces, vale la pena pasar algunos momentos buscando esa claridad. Estos son días de mucha adquisición de conocimiento, en los que hay que ver que a los chicos eso tampoco los abrume, y después, sí, trabajarlos en la cancha".

Respecto del funcionamiento interno del staff, Felipe contó; "No cambia mucho. Todos pueden opinar y siempre tratamos de ser lo más justos posibles dentro de nuestra subjetividad. Después va a caer la responsabilidad en el head coach y posiblemente, si hay gente disconforme, me insulten a mí. Pero bueno, es parte del juego. Lo importante no son tanto las voces externas, sino cómo nos manejamos internamente. Porque, en definitiva, nosotros somos asistentes de los jugadores para que ellos mejoren".

Felipe jugó en Los Pumas de 1998 a 2013.

Felipe Contepomi tampoco evitó referirse a la cuestionada decisión de que el cordobés Santiago Carreras sea el apertura titular cuando no es el puesto en el que empezó en el equipo ni en el que juega habitualmente: "Los que quieren cuestionar, que cuestionen. Nosotros nos tenemos que manejar con nuestros parámetros de por qué lo ponemos, pero los invitaría a que vean las estadísticas. Santi Carreras hoy debe ser el número 10 con más partidos ganados en Los Pumas. Le ganó a Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, a Inglaterra, en Inglaterra. Salió cuarto en un Mundial. Entonces, no sé qué tan malo es. Entiendo el cuestionamiento, pero nuestras decisiones están guiadas a lo que nosotros creemos que es lo mejor para el equipo. Después, bienvenidas son las diferencias, pero tenemos que ser consistentes con lo que nosotros pensamos. Y no ser necios. Y la otra cosa es que pocos le preguntan a él de qué quiere jugar y él quiere jugar de 10. No estamos obligando a nadie, ni es un capricho. Después a mí me me enseñaron "No tomes una crítica de alguien a quien no le pedirías un consejo". Obviamente que escucho a mucha gente, pero no podemos escuchar y tampoco complacer a todo el mundo. El problema pasa cuando es dañino sobre la persona y sobre el jugador, pero en este caso Santi está muy bien".

Por ultimo, comparando a Los Pumas que están en Mendoza con lo que hace un año enfrentaron a los All Blacks en el Malvinas, Contepomi puntualizó: "Lo lindo del rugby internacional es que cada partido es único. Lo ideal sería que nosotros nos podamos preparar para ser consistentes en la final del Mundial o en un amistoso. No cambia nuestra preparación, nuestro enfoque y nuestro objetivo en cuanto a la preparación de la semana. Lo que sí, obviamente, hay que atender son las distintas necesidades. Porque teniendo un Mundial a 3 meses son distintas la necesidades que cuando uno piensa a corto, mediano y largo plazo. El objetivo siempre es mejorar, semana a semana. Ser mañana mejor que hoy. Después, lo que pase de acá a 3 años va a ser la consecuencia de lo que hagamos en el día a día".

Felipe Contepomi sobre Juan Martín González y Rodrigo Isgró

Juan Martín González: "Juan (González) ha tenido un año excelente, con nosotros ha sido siempre superlativo y todo lo que uno ve en la cancha no es fruto ni del azar, ni de que un día se levantó y jugó bien. Trabaja mucho para eso. El tema de que no esté convocado ya lo expliqué: tanto Juan como otros jugadores, y no vamos nunca a poner una excusa sobre eso, juegan su rugby de clubes en el Hemisferio Norte y el rugby internacional en el Hemisferio Sur. O sea que juegan 12 meses, no frenan. Y el rugby es un juego de contacto, necesita el descanso, la recuperación, y también la preparación. Hay algunos jugadores que por distintos parámetros creíamos que era mejor que se tomen un descanso y hagan una pretemporada más larga para poder seguir rindiendo el próximo año y en el largo plazo".

Los Pumas jugarán dos partidos con Francia y luego visitarán a Uruguay.

El calendario internacional: "Es una realidad y lo que hacemos es ver cómo podemos manejarla. También hay que entender que uno no le va a poder pedir al club que le dé 3 semanas de vacaciones o 5 de pretemporada a un jugador, porque vuelven del Rugby Championship y ya están en competencia. Y ellos son los que también les pagan el salario. Es un tema muy difícil, pero por suerte tenemos muy buena comunicación con varios de los clubes y tratamos de buscar la mejor solución para cada jugador"

Pasar del seven al rugby de 15: "Imposible no hay nada, pero sí es muy difícil y es un desafío enorme pasar de una disciplina a otra, de un fin de semana a otro. Generalmente hay un proceso de adaptación y te digo imposible no hay nada, porque creo que el único que puede hacerlo con tanta facilidad, porque es el mejor jugador del mundo. es Dupont (Antoine)".

Rodrigo Isgró está en los planes de Los Pumas para después de los Juegos Olímpicos.

Rodrigo Isgró: "Rodri (Isgró) ya estuvo con nosotros, igual que Lucho (Luciano González). Por ahí en el caso de Rodri, su adaptación fue un poquito más rápida y se ganó el puesto para ir al Mundial, pero le costó la adaptación, porque son otras demandas. Después, por supuesto que él y otros más van a tener posibilidades, pero el foco de ellos hoy son los Juegos Olímpicos. Después hablaremos con Santi Gómez Cora sobre quienes él cree que tienen proyección".

Los Pumas 7s: "Nosotros somo felices de que a cualquier equipo argentino le vaya lo mejor posible y es un ejemplo también, buenísimo, de como son los procesos, porque Santi (Santiago Gómez Cora) está hace 10 años en el Seven, y por ahí los resultados aparecieron ahora, pero fue todo un proceso de Santi, del grupo de jugadores, y de una dirigencia que supo creer en el proceso, y en que los resultados iban a llegar".