Francia empezó el Mundial de Rugby 2023 batiendo a los All Blacks

Damian Penaud y Melvyn Jaminet marcaron los tries franceses, mientras que Thomas Ramos agregó 17 puntos con el pie. Para los All Blacks, que por primera vez pierden un partido de fase de grupos en un Mundial, hubo dos tries de Mark Telea, uno en el arranque de cada etapa, y uh penal de Richie Mo'unga.

