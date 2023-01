El rugbier argentino Iván Nemer, suspendido por racismo en Italia

►Te puede interesar: Rodrigo Isgró la rompió otra vez en Los Pumas 7s

nemer 2.jpg Iván Nemer jugando para Italia contra Los Pumas

El hecho tuvo mucha repercusión cuando Traoré publicó: "Encontré dentro de mi regalo un plátano podrido, dentro de una bolsa mojada. Además de que considero ofensivo el gesto, lo que más me dolió es ver reír a la mayoría de mis compañeros. Como si todo fuera normal”.

En aquel momento no trascendió el nombre del autor pero ahora se supo que Iván Nemer había asumido la culpabilidad, además de manifestar su arrepentimiento y el reconocimiento de la vergüenza causada a su compañero Traoré, de 28 años.

traore 1.jpg Traoré difundió el hecho para concientizar sobre el racismo

Tras divulgar el hecho, buscando concientizar respecto del racismo, Traoré expresó: "Estoy agradecido con mi club, mi equipo y todos los que me han mostrado su solidaridad. Y quiero perdonar, lo que reconozco, no significa olvidar la historia, ni ser pasivo frente a lo que pasó".

Las disculpas de Iván Nemer

Tras conocerse la sanción, Iván Nemer de 24 años, pidió haer publica una declaración en la que afirma: “El racismo no ha tenido ni tendrá nunca ningún papel en mi vida. Lamento profundamente lo sucedido, por la estupidez de mi gesto, por el disgusto causado a un amigo, por haber causado daño a mi equipo y al juego que amo".

traore 2.jpg Traoré tiene varios compañeros argentinos y compartió fotos tomando mate en Italia

"Vengo de un país multicultural como Argentina, donde las culturas se mezclan desde hace más de un siglo y siempre he compartido vestuario y cancha con compañeros y amigos de todo el mundo. Lo que pasó no me representa y al mismo tiempo debe hacerme reflexionar sobre cuánto más queda por hacer para cambiar nuestra cultura", agregó el rugbier quien jugó en Biguá y Sporting de Mar del Plata.

"Acepto la sanción y el proceso de reincorporación con serenidad pero sobre todo confío en que podré contribuir con mi testimonio a concientizar a más jóvenes sobre temas que deben ser abordados y entendidos para mejorar", finalizó.