Super Bowl LVIII: cuándo y a qué hora se juega la gran final del fútbol americano

El astro argentino del fútbol mundial (soccer en Estados Unidos) Lionel Messi también tendrá presencia, ya que trascendió que participa como protagonista de una publicidad de cerveza que se emitirá durante el juego.

CRACK TOTAL. La publicidad que protagonizará Messi en el Super Bowl

Este es el primer Super Bowl que se llevará a cabo en el estadio Allegiant Stadium, de Nevada y el área del Valle de Las Vegas. Será el tercer año consecutivo que el partido se juega en el oeste de los Estados Unidos.

Este Super Bowl (Supertazón en castellano) se jugó por primera vez el 15 de enero de 1967 y era el choque entre los campeones de la National Football League (NFL) y el de la otra liga existente por aquel entonces, la American Football League (AFL).

super bowl-kelce-kansas-baltimore (1).jpg Travis Kelce, novio de Taylor Swift y jugador de los Kansas Chiefs, competa un pase durante el juego contra los Baltimores Ravens, a quienes vencieron y lograron la clasificación al Super Bowl 2024.

Con este partido se decidía quien era el campeón de Estados Unidos. Cuando la AFL se integró en la NFL, cada liga se convirtió en una conferencia y el juego pasó a ser entre sus campeones.

super bowl-49ers-detroit (1).jpg Los 49ers. de San Francisco dejaron en el camino a los Detroit Lions y buscarán vencer en Las Vegas a los campeones del año pasado, Kansas.

El camino de los finalistas a este Super Bowl fue el siguiente: Kansas City Chiefs se impuso de visita al equipo mejor rankeado en el momento los Baltimore Ravens, por un marcador de 17 a 10. Por su parte los 49ers vencieron como locales a los Detroit Lions en un cerrado partido 34 a 31.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarifermora90%2Fstatus%2F1754305625234763875&partner=&hide_thread=false ¿@Chiefs o @49ers?



Este 11 de febrero conoceremos al rey de la @nflmx este año desde Las Vegas y por primera vez en @Univision y @VIX



¡Imperdible el #SBEnUnivision! pic.twitter.com/5qtOOC3POy — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) February 5, 2024

El mega show televisivo

El Super Bowl LVIII será televisado por CBS y transmitido por Paramount+ para Estados Unidos. Será el primer Super Bowl que se transmitirá bajo el nuevo contrato televisivo de 11 años de la NFL, que inicia una nueva rotación de cuatro años entre CBS, Fox, NBC y ABC/ESPN.

En la previa de la transmisión, donde se calcula una cantidad superior a los 100 millones de televidentes, actuará la cantante de música country Reba McEntire, que interpretará el himno nacional de Estados Unidos, junto al actor Daniel Durant, quien haría lo mismo en lenguaje de señas americano (ASL).

También como parte de las celebraciones teloneras del juego, el rapero Post Malone interpretará America the Beautiful, la cantante contemporánea de R&B Andra Day interpretará Lift Every Voice and Sing, y la actriz Anjel Piñero interpretará ambas canciones en ASL.

Usher-super bowl.jpg Usher tendrá a su cargo el esperado show de mediotiempo del LVIII Super Bowl.

Pero el plato fuerte de las actuaciones anexas al juego, es del entretiempo (pausa entre el primero y segundo tiempo). Allí está anunciada la presentación de Usher, el cantante considerado el Rey del de R&B (Rhythm and Blues).

Se espera la presencia de la cantante del momento, Taylor Swift, que es la novia del jugador de Kansas, Travis Kelce, quien podría interrumpir su gira por Japón y viajar a Las Vegas para ver el partido.

taylor swift-Travis Kelce (1).jpg La Pareja del Año, la multipremiada cantante pop (ex Country) Taylor Swift y su novio Travis Kelce, de los Kansas Chiefs, campeones del Super Bowl 2023.

Trascendió que el costo de las publicidad televisiva de esta transmisión tendrá un costo de 7 millones de dólares por un spot de 30 segundos. Conocedores de la importancia de publicitar en este mega espectáculo deportivo, se espera que empresas como Oreo, Dove, M&M’S, Nerds, Pringles, Hellman’s Mayonnaise, Opendoor, Coors, BMW, Kia y BetMGM estén presentes.

El precio de las entradas para asistir a este espectáculo serán los más caros de la historia este año. Se venden hasta en 12.121 dólares en el mercado regular y hasta en 44.000 dólares en la reventa.