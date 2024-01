Cuánto ganó Tiger Woods con su millonario contrato con Nike que finalizó tras 27 años

"Desde entonces hemos sumado tantos momentos y recuerdos increíbles que si comenzara a nombrarlos, podría continuar para siempre", agregó Tiger, de 47 años de edad.

"La pasión y la visión de Phil Knight unieron esta asociación entre Nike y Nike Golf. Quiero agradecerle personalmente, junto a los empleados de Nike y a los increíbles atletas con los que he tenido el placer de trabajar a lo largo de este camino", dijo uno de los mejores golfistas de la historia y entre los deportistas más influyentes a nivel comercial.

"La gente preguntará si hay otro capítulo. Sí, seguramente habrá otro capítulo. Nos vemos en Los Ángeles, Tiger", finalizó la misiva.

tiger 1.jfif Tiger con su madre y Phil Knight, a los 20 años de su primer contrato

Los contratos de Tiger con Nike

1996: 40 millones de dólares por 5 años.

2001: 100 millones de dólares por 5 años.

2006: 160 millones de dólares por 8 años.

2013: 200 mmillones de dólares por 10 años.

Se calcula que ganó más de 1.000 millones por la venta de productos de golf y de la línea TW.

Nike despidió a Tiger Woods

“Desafiaste tu competencia, los estereotipos, las convenciones y la forma de pensar de la vieja escuela. Desafiaste a toda la institución del golf. Nos desafiaste. Y, sobre todo, a ti mismo. Y estamos agradecidos por ese desafío”, indicó Nike junto a una icónica imagen de Tiger y la leyenda "It was a hell of a round, Tiger" (Fue un infierno de ronda, Tiger).

tiger 2.jfif La despedida de Nike para Woods

Se presume que la próxima aparición pública de Tiger Woods será en el Genesis Invitational, el torneo que apadrina en Riviera Country Club y que está programado para jugarse del 15 al 18 de febrero.