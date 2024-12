Santiago Brito y el balance del pádel argentino: "Después de dos años y medio de gestión la APA ha quedado saneada"

-La verdad que el balance fue muy bueno, desde el lado deportivo creo que cumplimos con los objetivos que nos habíamos propuesto, ganamos los dos mundiales que había, que eran el de veteranos y el absoluto, después nos propusimos también ir por los amateurs en cuanto a las categorías panamericanas y también lo hemos conseguido con grandes satisfacciones tanto en la rama femenina como en la masculina. Creo que lo deportivo lo hemos cumplido al 100% y eso es una alegría. Y bueno, en cuanto a lo interno, capaz que había que hacer un orden muy grande desde que yo asumí y eso demandó mucho más tiempo del que yo esperaba, pero podríamos decir que después de dos años y medio de gestión la APA ha quedado saneada y a partir del año que viene va a poder planificar, presupuestar, incorporar más gente y abarcar muchos más temas para desarrollar y fomentar el pádel argentino.

-¿La APA está compuesta por asociaciones o por clubes?

-La APA está compuesta por 18 asociaciones en todo el país. Cada asociación es representada en su provincia por su ente oficial y APA es quien avala esas asociaciones. Cuando asumimos hace dos años había únicamente 10 asociaciones, hoy hay 18 y faltan un par más que ya están reuniendo los papeles necesarios. Con eso ya controlaríamos a todas las provincias.

446118035_1154025299265695_1025330534500204589_n.jpg El Premier Padel es el máximo evento que organiza APA.

¿Cuántos jugadores federados tiene APA?

-Actualmente tiene 12.500 que es un buen número, pero no es un número real porque hoy al pádel lo juega muchísima más gente. Estamos tratando de llegar a esa gente a través de alguna buena propuesta para afiliados y a través de las asociaciones provinciales la gente que juega pero no está afiliada se anime a competir a nivel provincial y nacional.

-¿Es un desafío similar al de otros deportes como el tenis?

-Sí, y la verdad que es una gran oportunidad para ver cómo llegar. Sabemos cómo hacerlo, pero bueno, lleva tiempo y es un trabajo que viene creciendo. El año pasado llegamos a 9.000, este año 12.500, pero hay que crecer más fuerte y ahí es donde vamos a hacer una gran campaña el año que viene para poder dar ese gran salto a todos los que hoy juegan y no saben que se tienen que afiliar para jugar los torneos que tiene la asociación. Vamos a invertir mucho tiempo en esto.

En Argentina el furor por el pádel es tan fuerte como en España y todavía tiene mucho para crecer. Se siguen haciendo muchos clubes, muchas canchas y no ha parado de crecer. Somos 12.500 afiliados y calculo que en Argentina deben jugar más de un millón de personas. Hay mucho potencial para crecer. En Argentina el furor por el pádel es tan fuerte como en España y todavía tiene mucho para crecer. Se siguen haciendo muchos clubes, muchas canchas y no ha parado de crecer. Somos 12.500 afiliados y calculo que en Argentina deben jugar más de un millón de personas. Hay mucho potencial para crecer.

-¿La asociación tiene la estructura para generar a los futuros campeones?

-Nosotros contamos con un cuerpo técnico formado por profesionales como Ceci Reiter, Gabriel Reca y Rodrigo Ovide que está encargado de comandar y de guiar ese estilo profesional que necesitan los chicos para llegar. Pero el hecho de haber estado tratando de sanear APA en estos últimos dos años impidió que se sumara más gente por una cuestión de ingresos. Y ahora que está todo más acomodado, vamos a pensar en sumar más gente para poder trabajar más en el semillero que hoy depende mucho más de la propia habilidad del chico que de la formación que le podamos dar.

brito copa 1.jpg Brito quiere que APA crezca para abarcar a todo el pádel argentino.

-Se retiró Bela (Fernando Belasteguín) ¿Cómo se puede aprovechar desde la asociación a una figura como él para que crezca el pádel?

-Bela es un gran comandante de esto. Cada vez que habla da una clase de lo que hay que hacer en el pádel para llegar a hacer aunque sea algo de lo que él hizo. Los más chicos deberían siempre tener en cuenta porque cuando hablan esta calidad de profesionales marcan un rumbo. Bela tiene mucha buena comunicación y creo que esto es lo que hay que tomar más en el pádel. Escuchar más a estos sabios que hablan bien y no a algunos personajes que buscan generar audiencia.

Hay que escuchar más a los profesionales y menos a los opinólogos. Hay que escuchar más a los profesionales y menos a los opinólogos.

¿Cuáles serían los planes de APA para el 2025?

-Estamos trabajando muy fuerte con el tema del selectivo de menores. Sabemos que hay mucha cantidad de chicos que no pueden llegar a los puntos centrales donde hacemos los selectivos. Entonces estamos ideando un formato de torneo de menores más chico, con menos puntos, para que los chicos y los clubes sobre todo puedan tener una de estas fechas y dar la oportunidad a los chicos que no pueden llegar por la distancia o por las cuestiones económicas. Creo que eso es un primer indicio para que el chico se vaya fogueando en lo que son estos torneos y motivando para generar los ingresos correspondientes a los grandes selectivos y ahí pegar ese salto.

veteranos 1.jpg El Panamericano de veteranos fue otro logro de los equipos nacionales.

-¿Cuál es el objetivo principal de tu gestión?

-Me imagino una asociación con 20 o 30 personas trabajando por el pádel. Hoy APA tiene 6 personas. Era más grande cuando asumí, pero otros se terminaron yendo por cuestiones que hubo que corregir y que hicieron que quedáramos un poco diezmados. Ahí es donde empezamos a trabajar y hoy APA con esta cantidad de gente abarca a mí entender un 30% de todo lo que debería hacer. Yo creo que sumando más gente que se ocupe de temas que hoy no nos ocupamos por un tema de capacidad, vamos a poder hacer muchas más cosas. El día de mañana me imagino con 20 o 30 personas en un equipo abarcando todas las actividades y fomentando todas las cosas que tenemos por fomentar en el Padel argentino. Y creo que si hacemos eso, volveremos a ser un lugar para jugar y no para emigrar.

brito 3.jpg Brito en Mar del Plata junto a la princesa de Qatar.

-¿APA es referencia a nivel mundial en el pádel?.

-Sí, aunque creo que la FIP (Federación Internacional de Pádel) debe trabajar sobre las asociaciones porque está abocada mucho al profesionalismo y al circuito privado. Y tiene que empezar a mirar un poquito más a las federaciones que la componen y ayudarlas a crecer porque somos sus soldados. FIP es lo que es gracias a nosotros. Ahí también hay que hacer un trabajo para que la gente entienda quién es quién y qué hace cada uno. A veces hay que tomar los buenos ejemplos de lo que hacen algunas asociaciones para dar el ejemplo al Padel y que la gente sepa qué es lo bueno que tiene.

-¿Y cuál es la relación con las asociaciones de otros países?

- Con los sudamericanos tenemos una excelente relación porque nos juntamos periódicamente para idear los torneos, somos fuente de consulta y todo el tiempo estamos tratando de ver qué le podemos sumar al pádel en Sudamérica. En Europa cada uno hace un poco la suya y nos vemos una vez al año, pero por eso hablaba de que la FIP debe involucrarse más. En el continente con la nueva Padel América vamos a apostar a una unión más fuerte y a un formalismo que antes no teníamos y va a hacer que crezcamos.

-A nivel comercial, ¿fue bueno el año para APA?

-Sí, el Premier Padel nos deja algo que es un poco la idea que tuvimos al apostar por ese torneo. A algún que otro proveedor le hemos pedido que colabore con Premier y también con APA porque por ahí con una competencia al año no generás mucho interés y no captás el número de empresas que necesitas para hacer girar la rueda durante el año. Muchas empresas como YPF, Imperial, Banco Macro y American Express nos han acompañado y ayudado a hacer girar esa rueda durante y a que, por ejemplo, los chicos lleguen al Mundial con las condiciones que tienen que llegar.