Mundial de Hockey en línea 2026: Argentina, con 3 mendocinos, logró un pase agónico a cuartos ante Suiza

Los mendocinos aprovecharon el espacio para agradecer el apoyo de sus familias, de sus entrenadores y de la Subsecretaría de Deportes y la FEMPA.

El equipo mantiene la ilusión intacta frente al difícil cruce de cuartos y siempre defendiendo la camiseta argentina entre los mejores de esta disciplina.

Objetivo cumplido en el Mundial de Hockey en línea

La selección masculina de hockey en línea debutó en el Mundial con un triunfo 4-3 con China Taipei en tiempo extra, luego perdió 5-2 con Italia, 3-0 con Colombia y este miércoles venció a Suiza para meterse entre los 8 mejores y cumplir el objetivo de mantenerse en la élite para el próximo Mundial.

El plantel de hombres mayores dirigido por el mendocino Sebastián Marengo, está integrado por Gaspar López Silva, Bassani, Owen Haiek, Sebastián Bustos, Gonzalo Beltrami, Mateo López Silva, Francisco Galván, Martín Baeza, Soldatti, Michael Palanga y Matías Pérez Pastorino.