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Mundial de Hockey en línea 2026: Argentina, con 3 mendocinos, logró un pase agónico a cuartos ante Suiza

El equipo argentino masculino consiguió una victoria épica frente a Suiza y avanzó a cuartos de final del Mundial de Hockey en línea que forma parte de los World Skate Games 2026

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Mendoza está bien representada en el Mundial de Hockey en línea.

Mendoza está bien representada en el Mundial de Hockey en línea.

El equipo argentino masculino consiguió una victoria épica frente a Suiza en un partido que se definió en tiempo suplementario, logrando así su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Hockey en línea que forma parte de los World Skate Games 2026 que se llevan a cabo en Asunción.

Tres protagonistas del encuentro, los mendocinos Bruno Bassani, Marco Soldatti y Felipe Currenti destacaron la importancia de este triunfo decisivo para mantenerse en el top 8 de la competencia.

En un partido "para el infarto", el conjunto nacional se clasificó al imponerse 3-2 en el tiempo extra, con un gol de oro y espera un más que probable cruce con Estados Unidos, el actual tricampeón mundial y una de las potencias de esta disciplina.

Los mendocinos aprovecharon el espacio para agradecer el apoyo de sus familias, de sus entrenadores y de la Subsecretaría de Deportes y la FEMPA.

El equipo mantiene la ilusión intacta frente al difícil cruce de cuartos y siempre defendiendo la camiseta argentina entre los mejores de esta disciplina.

Objetivo cumplido en el Mundial de Hockey en línea

La selección masculina de hockey en línea debutó en el Mundial con un triunfo 4-3 con China Taipei en tiempo extra, luego perdió 5-2 con Italia, 3-0 con Colombia y este miércoles venció a Suiza para meterse entre los 8 mejores y cumplir el objetivo de mantenerse en la élite para el próximo Mundial.

El plantel de hombres mayores dirigido por el mendocino Sebastián Marengo, está integrado por Gaspar López Silva, Bassani, Owen Haiek, Sebastián Bustos, Gonzalo Beltrami, Mateo López Silva, Francisco Galván, Martín Baeza, Soldatti, Michael Palanga y Matías Pérez Pastorino.

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