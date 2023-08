Mendoza Premier Pádel 2023: los favoritos avanzaron en el Aconcagua Arena

1MA2_6576.JPG Toda la calidad de Alejandro Galán, gran favorito en el Mendoza Premier Pádel 2023 que se juega en el Aconcagua Arena

Luego, después de un receso previo a la jornada vespertina, Arturo Coello y Agustín Tapia, ganadores de los majors de Roma y Madrid, fueron de mayor a menor para ganarle a Alex Chozas y Álvaro Cepero por 6-3 y 7-6 (3).

Para el cierre de una jornada de muy buen pádel quedó el debut del legendario Fernando Belasteguín quien junto a Mike Yanguas batieron por 6-1 y 6-3 al francés Thomas Leygue y el español Ferrán Insa

Por último, el campeón del año pasado, Franco Stupaczuk, junto Martín Di Nenno batieron por un doble 6-1 a Rivero y Britos, quienes accedieron al cuadro a través de un wild card.

Los favoritos avanzan en el Mendoza Premier Pádel 2023

Las duplas argentino - españolas Ruiz - Tello y Navarro - Chingotto ganaron en sets corridos sus respectivos partidos de 16avos de final del Mendoza Premier Pádel 2023, instancia en la que también avanzaron Sanyo Gutiérrez y Momo González.

Un poco más le costó al campeón del año pasado, el brasileño Pablo Lima, ya que en pareja con Agustín Gómez Silingo le ganaron en sendos tie breaks (7-2 y 7-3) a los españoles Rivera y Mercadal.

Los resultados de la jornada

Agustín Tapia - Arturo Coello, la pareja del momento

La seguidilla de partidos: "Está influyendo la cantidad de partidos que venimos jugando, de que un día estamos en una parte del mundo, al otro día en otro. Yo creo que eso hoy puede ser que nos haya jugado un poco en contra, pero no quiero quitarle mérito a los rivales que juegan muy bien. Ya ninguna primera ronda es tranqui, todos los partidos son duros" (Agustín Tapia).

1MA2_6743.JPG Arturo Coello mostró toda su potencia para avanzar a octavos de final

El debut en el Mendoza Premier Pádel 2023: "Era un partido difícil, cada partido es duro y más con la carga de torneos que tenemos, tenemos que estar concentrados de inicio a fin, intentar solventarlos lo más rápido posible para no acumular fatiga" (Arturo Coello).

Objetivos de la pareja: "Techo no nos ponemos, Lo único que sí nos exigimos cada día es intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Hay días que resulta más fácil y días que resulta más complicado. Al final, por momentos de la temporada ha sido muy sencillo buscar nuestra mejor versión y estar al 100% en todos los partidos. Y quizás ahora, a una semana de las vacaciones, en Argentina, después de muchos torneos seguidos, quizás nos puede llegar a costar un poquito más. Pero al final el objetivo de la pareja va a ser mejorar cada día y luchar todas las pelotas luchar todos los partidos e intentar estar al 100% siempre" (Coello)

El desgaste de la temporada: "Todos los jugadores estamos teniendo un desgaste grande. No importa si ganas muchos partidos o no. Hay muchos que están lesionados o medio tocados. La verdad que nos está costando mucho jugar tantos torneos y viajar tanto" (Tapia).

La relación entre ambos: "La relación se desgastó un poquito porque lo veo todos los días, pero seguimos disfrutando de estar jugando uno con el otro. Estamos muy contentos, yo creo que se ve y el objetivo es seguir por este camino, mejorando las cosas que nos hacen falta, pero siempre apoyándonos uno al otro y tirando los dos del carro" (Tapia).

La relación entre ambos (parte 2): "La relación sigue muy bien, no te digo más que estuvimos a punto de ahora ir de vacaciones juntos. Cada día aprendemos más el uno del otro y lo que más destaco de Agustín es la tranquilidad que me da. Yo soy una persona muy nerviosa, que siempre está inquieta y Agus me da mucha paz. Creo que nos complementamos bien y lo que a alguno le hace falta el otro lo tiene" (Coello).

Tapia y Coello en el Mendoza Premier Pádel 2023

Jugar en Argentina: "Por ahí la gente piensa que como venimos de tantos torneos no lo tomamos al 100%, pero para mí es todo lo contrario. Lo que me da ganas de jugar esta semana y ganar todos los partidos es la gente. Ver a todos los niños que hay, a toda la gente gritando y la manera en que lo viven acá. No queda mucha fuerza, ni mental ni física, pero la gente nos va a ayudar y vamos a estar muy motivados" (Tapia).

La cancha del Aconcagua Arena: "Ceo que es más rápida que el año pasado. También creo que la pelota Wilson está un poco más rápida y el año pasado hacía más frío" (Coello)

Lebrón y Galán: "Ojalá que Juan (Lebrón) pueda estar recuperado al 100% de su brazo y pueda rendir al 100% por el bien del deporte y porque al final yo creo cuanto más competitividad, mejor para el deporte y mejor para nosotros porque vamos a tener que esforzarnos más cada día si les queremos ganar" (Coello).