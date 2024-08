Juegos Olímpicos de París 2024: meritoria actuación de Borelli y Ocampo en la maratón

► TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos París 2024: todos los resultados de la delegación argentina

JJOO-florencia borelli-maraton.jfif Florencia Borelli logró un meritorio 21° puesto para el atletismo argentino en la maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Despedida argentina de los Juegos Olímpicos de París 2024 con tres medallas

Con un ajustadísimo final, el podio quedó integrado por la neerlandesa Sifan Hassan (2 horas, 22 minutos y 55 segundos, récord olímpico), la etíope Tigist Assefa (2 horas, 22 minutos y 58 segundos) y por al keniata Hellen Obiri (2 horas, 23 minutos y 10 segundos).

Oro en el maratón femenino

Bronce en los 5.000m

Bronce en los 10.000m



Una vez finalizada su participación, Florencia Borelli le declaró a los medios que estaba "muy orgullosa" por su gran participación: "Era por lo que venía".

Además, hizo un análisis de las dificultades que se presentaron durante la carrera: “Sabía que el circuito iba a estar duro y que podía haber un imprevisto como un calambre, pero por suerte no sucedió y estoy muy feliz”, y siguió: “Había que ser precavidos porque a partir del kilómetro 15 empezó a subir y bajar el camino”.

El atletismo femenino argentino presente en la maratón olímpica

Florencia Borelli, que tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, su primera cita olímpica, y también subrayó que "intenté dar todo lo que pude, estoy inmensamente feliz y súper emocionada. Llegué muy bien, me estaban esperando mi hijo y mi familia".

“Estaba bastante ansiosa. Había venido a la villa y no llegaba más el día de la carrera”, continuó para cerrar: “Fue un poco más duro de lo que me imaginaba, no pensé que iba a tener tantos altibajos en la carrera”.

Daiana Ocampo, por su parte, destacó la presencia el público argentino: “Se disfruta mucho de la gente, había muchísima durante todo el recorrido. Los argentinos me hicieron sentir como en casa”.

Con esta actuación de Borelli y Ocampo en la maratón, se dio por finalizada la actividad argentina en estos Juegos Olímpicos de París 2024, donde los representantes nacionales ganaron una medalla de oro -José Maligno Torres-, una de plata -Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en Nacra 17)-, y una de bronce -Las Leonas en hockey-.