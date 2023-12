Federico Chiapetta garantizó que los programas de apoyo al deporte no se cortarán

chiapetta-cornejo.jpg Federico Chiapetta acompaña al gobernador Alfredo Cornejo desde que fue concejal y Director de Deportes en Godoy Cruz.

Un desafío especial: "gobernar en emergencia"

Consultado Federico sobre si tenía ganas de continuar en su cargo, afirmó: "Sí, tenía ganas de seguir. Habíamos tenido algunas charlitas, y quería continuar. Ahora voy a tener un poco más de libertad para accionar en ciertos sentidos, me siento apoyado en mis proyectos por el gobernador, por (ministro de Salud y Deportes) Rodo Montero, que si bien estamos en la órbita de Salud, con las complicaciones que tienen, entre hospitales, y otros temas y otra realidad, tengo absoluto apoyo. Eso me da ganas.

Continuar en la subsecretaría no era la única opción para el funcionario. "Ir a otro lado, a nivel Nación, ni loco... Hubo algunos contactos informales, pero nada... No en este contexto. Va a haber ajuste en todos lados, pero acá (en Mendoza) me garantizo algunos programas que van a seguir. (A la Subsecretaría) la manejo más o menos bien y sé como optimizar la plata y donde llegar rápidamente", confesó.

Consultado sobre si le quedaron temas pendientes en el pasado período, destacó: "Siempre quedan miles de cosas, pero ahora quedamos "recalculando", como el GPS, y buscando fijar prioridades. Con estás crisis. Esos proyectos quedan relegados".

"No son grandes cosas, se trata de mejorar mucha infraestructura, por ejemplo tengo que mejorar la cancha de hockey, que es algo básico, pero es carísimo, con valores en dólares, y hay que relegarlos por ahora hasta que tengamos "aire". Deberán esperar las grandes obras de infraestructura, y los grandes eventos, como Premier Pádel, Los Pumas (Rugby Championship), Copa Argentina, y otras, estarán a consideración en stand by, y se verán en su momento y puntualmente", agregó el subsecretario.

ministerio-salud y deporte-chiapetta.jpg El gobernador, la vice y las nuevas autoridades del Ministerio de Salud y Deportes, que tiene como subsecretario a Chiapetta.

La prolija gestión del gobierno provincial de Rodolfo Suarez, que dejó un pequeño superavit, le permite al deporte no estar tan limitado en este inicio de esta administración. "Esta situación es muy complicada. Estamos en emergencia; hay que gobernar en emergencia. De todos modos acá en Mendoza, por ahora, no va a ser tan dramático. Por haber gestionado bien los gastos y haber administrado bien, en la provincia vamos a tener por unos meses algo de respaldo. Esto nos va a permitir garantizar ciertas prioridades, que serán, clubes, deportistas, deporte social, que son cosas que van a estar garantizadas.

Los clubes seguirán siendo protagonistas

La conducción de Chiapetta se ha diferenciado de otras anteriores, que apuntaban al deporte desde lo estatal, en tomar al club de gestión privada como base de la actividad, y en este tercer período. "Hay que mantener el apoyo a los clubes, pese a que no me gusta decirlo, es una realidad que los clubes contienen socialmente. En medio de una crisis, la escuela y los clubes son el eje de la salvación de una sociedad. Hay una institución, inclusión en el sistema y demás".

"En una crisis los clubes toman más protagonismo. Ya pasó en la pandemia. Ahí se revalorizaron los clubes. En la post pandemia se confirmó que los clubes quedaron con más gente que antes de la pandemia", ejemplificó Chiapetta.

chiapetta-subsidio- CGSM (1).jpg Federico Chiapetta firmando el convenio para entregar subsidios al Club General San Martín -Pacífico- acompañado por las autoridades del club beneficiado.

Las prioridades inmediatas

A pesar del panorama sombrío que presenta para un futuro inmediato el nuevo presidente de la Nación, el subsecretario aclaró: "Ajuste va a haber en todos lados, pero nosotros vamos a garantizar la esencial, donde vamos a ponerle más ganas: el deporte social, el deporte federado, y algo que venimos pensando hace tiempo, ponerle más recursos a los deportistas individuales".

"Hay que laburar mucho con los clubes y apoyar a los municipios con los programas de deporte social, los clubes de barrio. Le vamos a poner mucha garra y optimizarlo" "Hay que laburar mucho con los clubes y apoyar a los municipios con los programas de deporte social, los clubes de barrio. Le vamos a poner mucha garra y optimizarlo"

Más apoyo al atleta individual

Uno de los ajustes que hará Federico para este nuevo desafío será respaldar al deportista que realiza actividades individuales, como los deportes de contacto o tenistas, por ejemplo. "El deportista individual, como el amateur que está en un proceso selectivo, le hemos estado dando algo de apoyo, alguna platita, pero hay que redireccionar esto. El deportista no puede esperar un proceso de crisis para su desarrollo deportivo. Si se queda sin plata mientras está un (torneo) Sudamericano, se queda sin competencia".

chiapeta-tenista-gaspar martaux (1).jpg Deportista individual. El tenista Gaspar Martaux y otros atletas podrán seguir compitiendo con el apoyo estatal mendocino.

"Este deportista no tiene el respaldo de una institución como un club. Pasa como con el atletismo; no hay grandes clubes de atletismo", sumó Chiapetta.

Pese a la situación económica y los recortes presupuestarios, la Subsecretaría de Deportes de Mendoza seguirá dando respaldo a quien practica actividades que no son colectivas o de equipo. "No se puede abandonar en este momento al atleta. Su familia, por el contexto económico, no lo va a poder ayudar, apenas puede con sus gastos, y si el Estado le da fondos insuficientes, se va a tener que ir a limpiar vidrios para poder financiarse y seguir".

Para finalizar, Federico Chiapetta remarcó: "En un club, se consigue un aporte, se busca en equipo, pero el deportista individual todo le es cuesta arriba. Los éxitos y fracasos son colectivos en equipo, pero al otro, le recaen todas las responsabilidades y también tener que buscarse su apoyo. Es difícil que un empresario, en contexto de crisis como estamos, que lo apoyen. Anda solo por la vida, y hay que apoyarlo desde el Estado".