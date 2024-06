El WTT Contender Mendoza 2024 debe marcar un antes y un después para el tenis de mesa

wtt 3.jpg La coronación de Santi Lorenzo y Cifuentes en dobles fue uno de los puntos altos del WTT Contender Mendoza 2024.

En un contexto de altísimo nivel de juego los representantes argentinos y mendocinos estuvieron más que a la altura, Santiago Lorenzo hizo un gran torneo en singles y consiguió una histórica conquista en dobles, Gastón Alto se despidió con honores tras una trayectoria notable y hasta el histórico Oscar González se dio el gusto de jugar, y ganar un set, a los 57 años.

Sin embargo, tres generaciones de deportistas olímpicos y tantos protagonistas de calidad no se corresponden con la realidad del tenis de mesa provincial: "Aunque tenemos buena parte de la selección argentina acá en Mendoza, no estamos bien desarrollados. No hay muchos clubes de tenis de mesa. Más allá de que estamos mejor que hace 10 años y hoy en día casi todas las municipalidades tienen tenis de mesa, estamos demasiado bien de nivel para la poca cantidad de gente que tenemos", contó Matías Alto, uno de los responsables de que el certamen haya llegado a Mendoza.

wtt 2.jpg El alemán Duda se quedó con el título tras una gran final.

Aunque la organización fue impecable y el marco de público fue bueno para la realidad de la disciplina, el nivel de la competencia merecía sin dudas otro nivel de apoyo tanto del público como de los patrocinadores: "Es algo que todos nos preguntamos, porque le venimos metiendo hace años para que la gente venga y se enganche", dijo el Quito González para luego agregar: "El torneo estuvo buenísimo, todo bien organizado, pero faltó público, no solo para que se vea el estadio bonito, sino por que a toda la gente que viene le encanta el deporte. ¿Quién no ha jugado al ping pong alguna vez?".

wtt 5.jpg El marco de público fue bueno, pero el nivel del espectáculo merecía mucho más.

A nivel de patrocinio y apoyo a los deportistas el WTT Contender Mendoza 2024 también dejó en evidencia las diferencias de estructura entre el alto nivel internacional y Argentina: "La mayoría de los chicos juegan en clubes de Europa donde ganan lo suficiente para vivir y dedicarse al tenis de mesa, pero para sumar puntos en el ranking mundial en estos torneos WTT tienen que pagarse todo. Y a nivel sponsors hace falta mucho más", reveló Matías Alto, quien desde hace años dirige la selección argentina.

wtt 6.jpg La japonesa Mori fue la mejor entre las mujeres.

Los patrocinadores nacionales y locales, más allá de alguna excepción, también son una cuenta pendiente: "Los sponsors son medio limitados, porque como a este torneo lo organiza la WTT meter una marca en el área de juego no es fácil. Eso también te limita, pero hay que buscarle la vuelta", señaló González.

El WTT Contender Mendoza 2024

El WTT Contender Mendoza quiere repetir en 2025

"Esto lo armamos entre unos pocos. Y la verdad es que salió muy bien", asumió satisfecho Matías Alto antes de adelantar: "Vamos a tratar de traerlo todos los años. Ya está pedido a la WTT. Lo tenemos que traer un mes antes porque hubo quejas por el frío", reconoció mencionando la gran cuenta pendiente del Aconcagua Arena en cuanto a la climatización del recinto, más allá de que la temperatura no acompañe.

wtt 4.jpg Hebe Casado y Alfredo Cornejo en la premiación del dobles masculino.

"Tenemos que traerlo todos los años. Lo que pasa es que los costos hacen que estemos muy justos con las cuentas", indicó el mayor de los hermanos Alto, mientras que Oscar González comentó: "Estuvo lindo. Muy bien organizado. Y que haya salido bien, puede abrir la puerta para repetirlo todos los años y hacer algún otro evento a nivel Panamericano. Sería espectacular".

El mejor tenis de mesa del mundo pasó por Mendoza. Ahora la pelota está del lado de la dirigencia (en todos los niveles) para capitalizar el esfuerzo realizado y darle al tenis de mesa local y nacional el nivel de apoyo y difusión que se merece.