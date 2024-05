Gastón Alto tuvo una despedida acorde a su trayectoria en el WTT Contender Mendoza 2024

alto 3.jpg Gastón se despidió junto su hijo Valentín. Axel Lloret

"Era mi objetivo tratar de seguir involucrado en el deporte. No sabía en qué rol me iba a tocar. Yo quería ser técnico en algún momento del seleccionado mayor, de un club, de lo que sea. Me toca el seleccionado mayor que justo voy a dirigir a excompañeros y amigos en el deporte. Así que, bueno, me siento realmente muy feliz. Creo que el cambio lo he meditado rápidamente y no sé si todavía no caigo o estoy muy bien decidido a cumplir mi rol de técnico, que es lo que me gusta hacer", contó el deportista.

La palabra de Gastón Alto en Canal Siete

Gastón tuvo tiempo para analizar la actualidad del tenis de mesa en Mendoza: "El tenis de mesa en la provincia ha ido evolucionando. Hay más jugadores. No sé si hay más nivel, pero hay cantidad. Se han abierto en varios polideportivos, se juega en varios clubes. Pero para dar el salto, cruzar a Europa se nos hace muy costoso por la situación que vive el país, y se hace un poquito difícil ir a una competencia sudamericana, que son claves en edades menores. Pero bueno, hay cantidad de jugadores, hay buenos entrenadores, gente que le dedica muchísimo tiempo a la enseñanza, por poco dinero y más por el amor al deporte, así que se valora mucho, pero sin duda que si pudiéramos invertir un poquito más en los chicos nos iría muchísimo mejor".

Los partidos de este jueves en el WTT Mendoza Contender 2024

OOP 30 May (1).pdf

"Tengo alegría de ver a mi familia acá, a ver a mi sobrina, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano que me acompañó por tantos años, ver a Pablo Tabachnik que es un hermano del corazón, que me enseñó un montón de cosas, me enseñó a competir y me acompañó cuando yo crecí en la selección. Me acuerdo que con 16 años dormí con él en el primer torneo mayor y desde ahí, bueno, entrenamos juntos y aprendí un montón de cosas de él, hoy tenerlo acá, para mí es un honor, Pablo, y te agradezco el gesto", dijo emocionado Alto en la conferencia previa al homenaje que se realizó dentro del Aconcagua Arena.