Ejemplo de superación: el referente del vóleibol adaptado que se recibió de profesor de Educación Física

Fabian Leguizamón, referente de vóley y paravoley, recibe su diploma de profesor de educación física

Ejemplo de superación y la alegría de un logro largamente luchado

"Ayer (por este jueves) fue muy emocionante, porque te caen todas las fichas cuando te llaman ahí arriba (entrega de diploma). Yo había aprobado mi última materia, y me lo informaron por teléfono el 23 de diciembre. Le avisé a mi familia, y pudimos disfrutar todos", comenzó relatando Fabián Leguizamón sobre el acto protocolar del Instituto Universitario de Actividad Física y Deportiva Dr. Jorge E. Coll realizado en el Teatro Independencia.

"Cuando me entregaron el diploma, me dieron otra sorpresa: me invitaron a dar una charla sobre resiliencia en el Congreso de Educación Física 2025, el miércoles 13 de agosto en el Auditorio Julio Le Parc", Fabián Leguizamón "Cuando me entregaron el diploma, me dieron otra sorpresa: me invitaron a dar una charla sobre resiliencia en el Congreso de Educación Física 2025, el miércoles 13 de agosto en el Auditorio Julio Le Parc", Fabián Leguizamón

La carrera académica de este atleta de 57 años (nació el 10 de octubre de 1967), tuvo un antes y un después con aquel percance del 2005 en el Acceso Norte, cuando se dirigía en su moto al trabajo en el aeropuerto Francisco Gabrielli. "Tuve la suerte de que yo ya había aprobado todas las materias prácticas antes del accidente, y sólo me quedaba la teoría", por lo cual en su convalecencia pudo estudiar la parte teórica entre su actividad deportiva -ya como entrenador- y su trabajo.

"Muchas cosas me fueron llegando con la madurez. Como jugador pude enfocarme bien después de los 25 años, y como entrenador y dirigente, después del accidente, y gracias a la ayuda de muchos amigos que me apoyaron y alentaron", Fabián Leguizamón "Muchas cosas me fueron llegando con la madurez. Como jugador pude enfocarme bien después de los 25 años, y como entrenador y dirigente, después del accidente, y gracias a la ayuda de muchos amigos que me apoyaron y alentaron", Fabián Leguizamón

Sin embargo, el esfuerzo fue enorme. "Después de tantos años tuve que adaptarme al plan actual, y la verdad que muchas cosas son distintas ahora. Ha sido muy difícil", señaló el deportista, que agregó: "incluso hasta el trato que se tiene para con los alumnos es diferente. Antes teníamos, por ejemplo atletismo, y un profe o estudiante era un verdadero atleta por su preparación y condición física. Ahora es todo más teórico. También, antes un profe te enfatizaba algo con un cachetazo en el pecho o un zamarrón para que reaccionaras en una competencia, algo que ahora sería escandaloso y censurado".

voley-deporte adaptado-fabian leguizamon-casa de gobierno-02 Leguizamón es coordinador de vóleibol en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba y da clases de educación Física en escuelas secundarias. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

De jugador de vóleibol a pionero del paravoley

Fabián actualmente es coordinador de vóleibol en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba, función que ya había ejercido en el Club General San Martín (Pacífico). También fue dirigente, primero del segundo club mencionado y vicepresidente de la Federación Mendocina de Vóleibol. "Cuando comencé a viajar a las reuniones de la FeVA (Federación Argentina) vieron el tema de mi pierna y me invitaron en el 2020 a participar del programa para desarrollar el paravoley (sitting volleyball), que es para amputados y se juega sentado en el piso", explicó el ahora profesor titulado. Este deporte se creó para lisiados de la guerra y fue incluido en los Juegos Paralímpicos en Toronto 1976.

Así comenzó, primer jugando, y luego fue entrenador del seleccionado argentino. "Cuando jugaba, en las concentraciones en el Cenard, me esforzaba muchísimo, y al segundo día no me podía ni peinar. me tuve que hacer estudios, y descubrieron que tenía el corazón grande. Fui jugando menos, en 2023 hice en Brasil la gira previa a los Panamericanos de Canadá, pero luego le dio un ACV a mi mamá, me hice la visa y todo, pero me puse como suplente y no pude viajar. Ya era muy grande el esfuerzo, que incluye viajar mucho, y ya no lo disfrutaba tanto como antes".

deportes-paravoley-seleccion argentina-fabian leguizamon Entrenador de Paravoley. Fabián y sus dirigidos de la selección argentina, en una partido contra Brasil, en el torneo donde hicieron podio en aquel país.

Primera experiencia como entrenador de paravoley y podio en Brasil

"Este año me sorprendieron (de la FeVA) y me mandaron un comunicado, donde decía que por mi trayectoria, por ser profesor-había aprobado la última materia en diciembre-, me convocaban como técnico de la selección argentina a la gira y torneo en Brasil. Fue una alegría enorme porque resultó ser el primer podio que se logró en una competencia internacional", contó entusiasmado el nacido en la Sexta Sección e iniciado en el deporte en el Gimnasio N°2 de Capital.

Luego agregó: "Le pudimos ganar a Francia, Italia, Bélgica, Nigeria, con los que nunca habíamos jugado. La verdad que fue una alegría y un orgullo muy grande poder coronar con quienes fueron mis compañeros, un proceso muy largo y trabajoso".

"Me fue mejor como entrenador que como jugador (risas). No pude ir al clasificatorio al Mundial, que se hizo en Estados Unidos, y quedamos cuartos. Nosotros tenemos en la región tres "cabezones" que son candidatos a nivel mundial, como son Brasil, Estados Unidos y Canadá -en ese orden-, y sólo clasifican tres", detalló Fabián.

Viviendo un momento muy especial de su vida, Leguizamón no quiso pasar por alto los agradecimientos. "Llegar a este momento no ha sido casual. Si bien desde el deporte, como cuando jugaba al fútbol, y luego al vóleibol, se aprende a tener espíritu de lucha, ha sido fundamental el apoyo de mucha gente, amiga de verdad. Siempre me apoyaron personas y entrenadores como Darío Cappa, el Bocha Flores, su hijo Rodrigo; Eduardo López, Omar Morandini, Elvio Santiago, Las Momias (equipo del Pacífico campeón 2005). Y ni hablar de mi vieja y mi actual pareja Angie Saldeña y mi hija", enumeró el papá de una joven de 31 años que ya lo hizo abuelo de Mia (8 años), y papá del corazón (hija de Angie) de Alma, de nueve años.