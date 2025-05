Conmoción en la natación: así evoluciona el atleta de 17 años tras enterarse que no volverá a caminar

Conmoción en la natación: así evoluciona el atleta de 17 años

Gustavo D’Andrea, entrenador del joven atleta, dialogó con Clarín luego de conocerse la triste noticia de que no podrá volver a caminar y reveló detalles de la internación que tiene en el Hospital Italiano: "Ayer a la noche no tuvo fiebre y pudo descansar mejor".

El deportista está comiendo cuatro veces al día y sin dificultades, pero le realizarán nuevos exámenes para conocer su evolución: "Hoy a la mañana seguían con algunos estudios, más que nada clínicos, y en un brazo que le duele, le iban a hacer una nueva ecografía".

Con respecto al día a día de Matías Bottoni expresó: "Anoche vio una película, ahora iba a ver otra, seguían con las estimulaciones en las manos y en los brazos".

Matias Bottoni.jpg El joven nadador tuvo un grave accidente dentro de la pileta.

►TE PUEDE INTERESAR: "Me cagué la vida": conmoción por el trágico accidente que sufrió un reconocido deportista argentino

El padre del atleta detalló: "Él ahora vuelve a entrar en la realidad"

Por su lado, Luciano Bottoni, padre del joven atleta, dio a conocer cómo fue la primera conversación que tuvo con su hijo luego del accidente: "Cuando yo llegué acá a Buenos Aires, Matías me dijo 'papi, casi me ahogo', porque quedó sin poder moverse abajo del agua. Con suerte lo pudieron sacar".

En la entrevista que le realizó Clarín también manifestó: "Él ahora vuelve a entrar en la realidad, los brazos los está moviendo. Obviamente, los movimientos no son como una persona normal. Los daños están. Los médicos confían en que la parte motriz de los brazos se recuperen".

El padre también contó un momento muy particular que vivió con Matías: "Pero hoy estaba con la mano apoyada en su pancita y me dice: '¿ves tu mano ahí apoyada? No la siento'. Dice; '¿Qué pasa?'. Y yo le dije: 'Ya sabés qué pasa. Esto es largo, falta'. Ahora a mi señora le dijo: 'Quiero mover las piernas pero no puedo'".

Él está volviendo a la realidad, a tener el impacto. Él está volviendo a la realidad, a tener el impacto.

Para cerrar, se refirió al buen trato que está teniendo en el Hospital Italiano: "No tengo nada para quejarme acá en el Italiano, estamos contenidos".