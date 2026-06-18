¿Sabes cuál es la canción que suena mientras los jugadores salen a la cancha en este Mundial 2026?

Además, Parsons expresó que nunca se imaginó que su canción fuera a ser usada como un himno deportivo. Ahora es imposible pensar en 'Sirius' sin recordar el Mundial 2026. Esta no es la primera vez que 'Sirius' es empleada como un himno deportivo. Por ejemplo, los Chicago Bulls de los años 90 de Michael Jordan ya se habían encargado de musicalizar sus entradas con esta joya musical.

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Esta canción también fue usada en la telenovela "Cuando llega el amor" como incidental del personaje María Luisa villana interpretada por Susana Alexander y en la película "Cloudy with a Chance of Meatballs" de 2009, al igual que en la película "Competencia por la libre" (2006) y durante la presentación de las batallas de La Voz España desde su primera emisión en 2012.

En resumen, desde la FIFA buscan unificar con esta canción el sentimiento de épica que rodea a los planteles cuando saltan al terreno de juego bajo la mirada de millones de espectadores.