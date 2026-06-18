Antes de que comience cada partido del Mundial 2026 se escucha en los estadios una canción en particular. Algunas personas han logrado identificarla, mientras que otras no.
¿Sabes cuál es la canción que suena mientras los jugadores salen a la cancha en este Mundial 2026?
Es una composición que se ha consolidado como el gran himno del certamen. La canción arrastra una mítica historia que vincula al rock con el deporte.
¿Cuál es la canción que se escucha antes de cada partido del Mundial?
Se trata de 'Sirius', un sencillo del grupo británico Alan Parsons Project que es la encargada de darle un toque especial al Mundial mientras los jugadores salen para enfrentarse en la cancha.
Parsons experimentaba en su estudio con un sintetizador Fairlight CMI. Buscaba una introducción instrumental corta que sirviera de transición perfecta para el tema que le daría nombre al disco, sin imaginar el impacto cultural que lograría décadas más tarde. En diversas entrevistas, Parsons ha asegurado que estuvo a nada de descartar tanto 'Sirius' como 'Eye in the Sky', pero depsués de hacer el "palm mute" de guitarra que sirve como puente entre ambas, se quedaron.
Además, Parsons expresó que nunca se imaginó que su canción fuera a ser usada como un himno deportivo. Ahora es imposible pensar en 'Sirius' sin recordar el Mundial 2026. Esta no es la primera vez que 'Sirius' es empleada como un himno deportivo. Por ejemplo, los Chicago Bulls de los años 90 de Michael Jordan ya se habían encargado de musicalizar sus entradas con esta joya musical.
Esta canción también fue usada en la telenovela "Cuando llega el amor" como incidental del personaje María Luisa villana interpretada por Susana Alexander y en la película "Cloudy with a Chance of Meatballs" de 2009, al igual que en la película "Competencia por la libre" (2006) y durante la presentación de las batallas de La Voz España desde su primera emisión en 2012.
En resumen, desde la FIFA buscan unificar con esta canción el sentimiento de épica que rodea a los planteles cuando saltan al terreno de juego bajo la mirada de millones de espectadores.