La selección de Haití, representante de la la Concacaf en esta Copa Mundial de Fútbol 2026 y que disputará su segundo mundial, estaba lista para estrenar un hermosa camiseta con un detalle llamativo, donde figuraba la bandera de Polonia, pero las rigurosas -para ciertas cosas- normas FIFA vetaron esta casaca.
Mundial 2026: El sensible homenaje de Haití en su camiseta que no pudo ser por las normas de la FIFA
La selección de Haití, que debuta este sábado en el Mundial 2026 quiso homenajear a soldados polacos que ayudaron en su independencia, pero FIFA la prohibió
Haití debutará este sábado a las las 22 -hora argentina- enfrentando a Escocia en el estadio de Foxborough, Massachusetts, por la primera ronda del Grupo C, que también integran Brasil y Marruecos.
El homenaje de la camiseta de Haití a Polonia y el veto de FIFA
En esta segunda participación mundialista de Haití, y los isleños quisieron agradecer el aporte de soldados de Polonia que ayudaron a lograr su independencia en 1804. Haití, debutó en un Mundial en Alemania 1974, donde Argentina la goleó 4 a 1 para poder pasar a la segunda ronda.
El veto a la casaca haitiana se basa en la prohibición de llevar emblemas o mensajes "políticos" en la camiseta, por lo que el homenaje haitiano a los polacos quedó "fuori dalla Coppa".
La historia de la ayuda polaca a la independencia de Haití
En 1802 las poblaciones de esclavos negros que eran explotados en la isla de Haití, que originalmente fue de España y se llamó La Española. Posteriormente otras potencia quisieron esa posesión y se dividió en dos, con una mitad para Francia, que bautizó esa parte como Saint Domingue.
Los esclavos comenzaron a escapar a las montañas y a formar grupos cimarrones, que atacaban a la minoritaria población blanca y quemaba sus haciendas. Estando como Cónsul de Francia Napoleón Bonaparte, envió un contingente militar de 20 mil hombres, donde se incluía a las Legiones Polacas de Dbrowski, compuestas por unos 5.280 soldados. Estos militares se unieron a los franceses esperando ayuda para liberar a Polonia, que había sido dividida y repartida entre Rusia, Austria y Prusia.
Tratados con desdén y hasta mal tratados por los galos, los soldados polacos comenzaron a identificarse en su lucha por la libertad con la de los haitianos. Al darse cuenta de que Napoleón buscaba restablecer la esclavitud, muchos optaron por desertar y unirse a los rebeldes haitianos liderados por Jean-Jacques Dessalines. Finalmente, en enero de 1804 Haití logró su independencia y muchos de aquellos legionarios polacos sobrevivientes se quedaron con sus familias en Haití.
En la Constitución haitiana de 1805, se otorgó la ciudadanía haitiana a los polacos, eximiéndolos de la prohibición de propiedad impuesta a los blancos, y Dessalines se refirió a ellos como los "negros blancos de Europa".