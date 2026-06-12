Mundial 2026: El sensible homenaje de Haití en su camiseta que no pudo ser por las normas de la FIFA

futbol-mundial 1974-haiti-argentina En el Mundial '74, jugado en Alemania, Haití compartió zona con Argentina y el equipo albiceleste selló su pasaje a la segunda ronda a golear a los haitianos 4 a 1. Héctor Chirola Yazalde (16' y 69'), René Houseman (19'), y el Ratón Rubén Ayala (56') anotaron para los nuestros. Emmanuel Sanon (64') descontó para Haití.

El veto a la casaca haitiana se basa en la prohibición de llevar emblemas o mensajes "políticos" en la camiseta, por lo que el homenaje haitiano a los polacos quedó "fuori dalla Coppa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juezcentral/status/2064818438493585634&partner=&hide_thread=false La marca colombiana SAETA anunció en un comunicado que tuvo que modificar la camiseta de Haití para el Mundial por petición de FIFA, al considerar que transmitía un mensaje político por la representación de la Batalla de Vertières de 1803, en la que los Haitianos consiguieron la… pic.twitter.com/Hl5wO4kEHA — Juez Central (@Juezcentral) June 10, 2026

La historia de la ayuda polaca a la independencia de Haití

En 1802 las poblaciones de esclavos negros que eran explotados en la isla de Haití, que originalmente fue de España y se llamó La Española. Posteriormente otras potencia quisieron esa posesión y se dividió en dos, con una mitad para Francia, que bautizó esa parte como Saint Domingue.

historia-haiti-revolucion-francia (1) Esclavos y libertos negros, además de soldados polacos, que desertaron del contingente enviado por Napoleón, lucharon contra las tropas francesas que fueron a sofocar la revuelta en 1802.

Los esclavos comenzaron a escapar a las montañas y a formar grupos cimarrones, que atacaban a la minoritaria población blanca y quemaba sus haciendas. Estando como Cónsul de Francia Napoleón Bonaparte, envió un contingente militar de 20 mil hombres, donde se incluía a las Legiones Polacas de Dbrowski, compuestas por unos 5.280 soldados. Estos militares se unieron a los franceses esperando ayuda para liberar a Polonia, que había sido dividida y repartida entre Rusia, Austria y Prusia.

Tratados con desdén y hasta mal tratados por los galos, los soldados polacos comenzaron a identificarse en su lucha por la libertad con la de los haitianos. Al darse cuenta de que Napoleón buscaba restablecer la esclavitud, muchos optaron por desertar y unirse a los rebeldes haitianos liderados por Jean-Jacques Dessalines. Finalmente, en enero de 1804 Haití logró su independencia y muchos de aquellos legionarios polacos sobrevivientes se quedaron con sus familias en Haití.

En la Constitución haitiana de 1805, se otorgó la ciudadanía haitiana a los polacos, eximiéndolos de la prohibición de propiedad impuesta a los blancos, y Dessalines se refirió a ellos como los "negros blancos de Europa".