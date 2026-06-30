Marcelo Bielsa dio una conferencia en su despedida de la selección de Uruguay: "Es una frustración muy grande"

Marcelo Bielsa se fue muy decepcionado de la selección de Uruguay

"Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar", dijo el DT de 70 años.

"Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, según mi relación estrictamente con los jugadores", añadió el Loco.

"Es una caída que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla. El fútbol es una cosa que mueve las pasiones, emociones y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que, sea dicha como sea dicha, no puede ser aceptada", fue otra de las frases del ex DT de Newell's.