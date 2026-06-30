Marcelo Bielsa no puso excusas. El Loco dio su última conferencia de prensa este martes como entrenador de la selección de Uruguay en Montevideo, tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.
Marcelo Bielsa dio una conferencia en su despedida de la selección de Uruguay: "Es una frustración muy grande"
Marcelo Bielsa dio su última conferencia de prensa este martes como entrenador de la selección de Uruguay, tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026
“Mi responsabilidad es muy clara, no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente la gestión que yo hice de los recursos con los que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores con los que contaba, no fue suficiente. Hicimos lo máximo, pero claramente no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasar por esa opción revierta los resultados que obtuvimos", dijo.
"No hubo reuniones con los jugadores para cambiar la estrategia. Si hubieran existido hablaría mal de ellos, pero no sucedió. Acepté de buena gana el pedido de entrenar juntos y no en dos grupos porque los jugadores querían sentirse cerca. Coincidí con el argumento". añadió el ex DT de la Selección argentina.
Marcelo Bielsa se fue muy decepcionado de la selección de Uruguay
"Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar", dijo el DT de 70 años.
"Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, según mi relación estrictamente con los jugadores", añadió el Loco.
"Es una caída que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla. El fútbol es una cosa que mueve las pasiones, emociones y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que, sea dicha como sea dicha, no puede ser aceptada", fue otra de las frases del ex DT de Newell's.