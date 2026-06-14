Como era de esperar, Alemania goleó a Curazao (7-1) en su debut en el Mundial 2026, pero el protagonista de la jornada en Houston fue Livano Comenencia, quien dejó perplejo al mundo del fútbol con un gol que estableció el empate (1-1) transitorio entre una de las potencias históricas y la nación más pequeña que haya jugado una Copa del Mundo.
Livano Comenencia, el autor del gol de Curazao que generó sorpresa en el Mundial 2026
Alemania goleó a Curazao en el Mundial 2026, pero el protagonista de la jornada en Houston fue Livano Comenencia, quien dejó perplejo al mundo del fútbol.
El desempeño del equipo caribeño fue de mayor a menor ya los 21' Comenencia aprovechó un balón frontal para convertir el primer gol de su selección en una Copa del Mundo y nada menos que ante el legendario Manuel Neuer.
La ilusión de los simpatizantes de Curazao no duró mucho ya que después Alemania monopolizó el juego y transformó la diferencia futbolística en una goleada. Sin embargo, nada pudo evitar que el nombre de Livano Comenencia entre en la historia del Mundial 2026.
Quién es Livano Comenencia, el nuevo héroe de Curazao
Nacido en los Países Bajos y descendiente de curazoleños, Comenencia defendió la camiseta de selección holandesa hasta la categoría Sub 18 y en octubre de 2024 decidió representar a Curazao y aceptó su primera convocatoria para la selección.
Livano Shyron Liomar Comenencia nació en Breda, tiene 22 años, llegó al Mundial 2026 con 21 partidos y 3 goles en la selección de Curazao y en su trayectoria como jugador figura un paso por la la filial de la Juventus de Italia antes de llegar a su actual club: Zurich FC de Suiza.
Lo que viene para Curazao en el Mundial 2026
Fecha 2
Sábado 20/6
- Alemania vs. Costa de Marfil 17:00 hs en Toronto Stadium
- Ecuador vs. Curazao 21:00 hs en Kansas City
Fecha 3 (Definición en simultáneo)
- Ecuador vs. Alemania Jueves 25 las 17:00 hs en New Jersey
- Curazao vs. Costa de Marfil Jueves 25 de junio a las 17 en Fiiladelfia