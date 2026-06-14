Livano Comenencia, el autor del gol de Curazao que generó sorpresa en el Mundial 2026

El desempeño del equipo caribeño fue de mayor a menor ya los 21' Comenencia aprovechó un balón frontal para convertir el primer gol de su selección en una Copa del Mundo y nada menos que ante el legendario Manuel Neuer.

curazao 1 Curazao hizo un gol histórico en el Mundial 2026.

La ilusión de los simpatizantes de Curazao no duró mucho ya que después Alemania monopolizó el juego y transformó la diferencia futbolística en una goleada. Sin embargo, nada pudo evitar que el nombre de Livano Comenencia entre en la historia del Mundial 2026.