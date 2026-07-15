Apenas finalizado el durísimo partido semifinal y los festejos de la Selección argentina sobre su par de Inglaterra, el "muchacho de la película", Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo en dos minutos de descuento, mostró su emoción y humidad al declarar ante la prensa dentro del campo de juego.
Lautaro Martínez sobre la conquista que vale una final en el Mundial 2026: "Este gol lo soñé toda mi vida"
El delantero Lautaro Martínez plasmó el agónico triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026
El sueño del goleador Lautaro Martínez, el héroe de la Selección argentina
"Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina en el banco, que iba a entrar y yo lo iba a ganar. Este gol lo soñé toda mi vida", declaró el goleador del Inter y la Selección argentina que afrontará su segunda final mundialista consecutiva.
"Muy difícil hoy (por este miércoles), me quedó a mi. Enzo hizo un golazo también. Ahora que estoy más tranquilo te digo que este equipo sigue demostrando de que está hecho", confesó Lautaro.
Respecto a ese plus -la garra- que hace distinto al jugador argentino en esta Selección de Scaloni, Martínez confirmó: "Eso es verdad, ellos se cansaron, han presionado 60 minutos, después ya no daban más. Empezaron cuando encontraron el gol, después se metieron atrás y eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota. Hicimos ancha la cancha y al conseguimos los dos goles".
Finalmente Lautaro Martínez se despidió diciendo: "¡Después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo!".