Lautaro Martínez sobre la conquista que vale una final en el Mundial 2026: "Este gol lo soñé toda mi vida"

El sueño del goleador Lautaro Martínez, el héroe de la Selección argentina

"Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina en el banco, que iba a entrar y yo lo iba a ganar. Este gol lo soñé toda mi vida", declaró el goleador del Inter y la Selección argentina que afrontará su segunda final mundialista consecutiva.

Lautaro ya mandó al fondo de la red su cabezazo y toda la defensa de Inglaterra lo sufre. La Selección argentina ganó y defenderá su título ganado en Qatar 2022 el domingo frente a España.

"Muy difícil hoy (por este miércoles), me quedó a mi. Enzo hizo un golazo también. Ahora que estoy más tranquilo te digo que este equipo sigue demostrando de que está hecho", confesó Lautaro.