Mircea Lucescu, el experimentado estratega y figura máxima de la Selección de Rumania, falleció el pasado martes a los 80 años tras no poder recuperarse de una crisis cardíaca. El desenlace fatal ocurrió apenas días después de que su equipo perdiera la oportunidad de clasificar al Mundial 2026.
La eliminación que terminó en tragedia: quedó afuera del Mundial 2026, sufrió una crisis y murió
A días de quedar afuera del Mundial 2026, el entrenador sufrió una crisis cardíaca que no pudo superar
Lo que comenzó como una decepción deportiva en el terreno de juego ha derivado en triste tragedia, más precisamente, de las más tristes de los últimos años para el fútbol europeo.
Dolor en Rumania: muere el entrenador tras quedar fuera del Mundial 2026
La salud del técnico comenzó a deteriorarse durante la última doble fecha FIFA. Rumania, bajo el mando de Lucescu, se jugaba el todo por el todo en el repechaje europeo frente a Turquía. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y el sueño del Mundial 2026 se desvaneció.
Según informes médicos de la clínica de Bucarest donde permanecía internado, el entrenador sufrió una descompensación severa mientras preparaba un compromiso amistoso posterior a la eliminación.
Inicialmente, el cuadro diagnosticado era estrés y agotamiento, pero todo escaló rápidamente hasta convertirse en una crisis cardíaca de la que lamentablemente el hombre no pudo salir.
Lucescu no era un nombre más en la lista de entrenadores internacionales; era una leyenda viviente. Con una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas, fue el hombre que capitaneó a Rumania en el Mundial de 1970, lo llevó a su primera Eurocopa en 1984, y cosechó más de 30 títulos oficiales.
El mensaje de Rumania tras la pérdida
Las redes sociales de la selección rumana publicaron un mensaje desgarrador: "Murió un hombre que fue más que un entrenador, el que nos enseñó que el fútbol es una forma de vivir dignamente".
Diversos colegas y entrenadores de todo el mundo han expresado sus condolencias, resaltando que la presión y la pasión con la que Lucescu vivía cada partido eran el reflejo de un amor incondicional por la pelota.