La eliminación que terminó en tragedia: quedó afuera del Mundial 2026, sufrió una crisis y murió

Según informes médicos de la clínica de Bucarest donde permanecía internado, el entrenador sufrió una descompensación severa mientras preparaba un compromiso amistoso posterior a la eliminación.

Inicialmente, el cuadro diagnosticado era estrés y agotamiento, pero todo escaló rápidamente hasta convertirse en una crisis cardíaca de la que lamentablemente el hombre no pudo salir.

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Lucescu no era un nombre más en la lista de entrenadores internacionales; era una leyenda viviente. Con una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas, fue el hombre que capitaneó a Rumania en el Mundial de 1970, lo llevó a su primera Eurocopa en 1984, y cosechó más de 30 títulos oficiales.

El mensaje de Rumania tras la pérdida

Las redes sociales de la selección rumana publicaron un mensaje desgarrador: "Murió un hombre que fue más que un entrenador, el que nos enseñó que el fútbol es una forma de vivir dignamente".

Diversos colegas y entrenadores de todo el mundo han expresado sus condolencias, resaltando que la presión y la pasión con la que Lucescu vivía cada partido eran el reflejo de un amor incondicional por la pelota.