Independiente Rivadavia, presente en el Mundial 2026: la bandera mendocina que lució junto a Messi

messi, independiente rivadavia La foto viral: Messi remata con la bandera de Independiente Rivadavia en las tribunas.

Más allá de la foto, el contexto también es importante. La Selección Argentina goleó a Argelia y comenzó la defensa del título con el pie derecho, y el protagonista de la foto mencionada dio, una vez más, una clase de fútbol. Lionel Messi convitió un triplete y es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

La rutina de lo extraordinario: cronología del show de Messi vs Argelia

A los 18 minutos, marcó el primer gol de la Albiceleste en la Copa del Mundo. El segundo, del equipo y de su cuenta personal, llegó a los 60'. El tercero, fue a los 76'.

El capitán remató desde afuera del área y, al igual que en la edición de Qatar 2022, fue el encargado de convertir la primera conquista del equipo en la competencia.

En el complemento, 15 minutos le bastaron para aumentar su cuenta personal y llegar a 15 en la historia de la Copa del Mundo. Alexis MacAllister remató, el arquero dio rebote y el 10, de derecha, la empujó al gol.

El tercero de la Selección argentina llegó, una vez más, de la mano de Lionel Messi. Como a lo largo de su carrera, se perfiló de la derecha hacia el centro y acomodó la pelota junto al palo con el borde interno de su botín izquierdo.