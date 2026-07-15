Nuevamente este miércoles, y como durante todo el Mundial 2026, el encuentro entre la Selección argentina e Inglaterra, por las semifinales mundialistas, tuvo como punto de encuentro a hinchas mendocinos haciendo el aguante en la avenida Arístides Villanueva de nuestra capital.
MUNDIAL 2026
Galería: así se vivió en Mendoza el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026
La Selección Argentina jugó este miércoles contra Inglaterra la semifinal del Mundial 2026 y los mendocinos coparon las calles céntricas para vivirlo a pleno
El combinado de argentina y la Selección de Inglaterra disputaron la segunda semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026, buscando clasificar a la final del domingo, a las 15, donde espera España, verdugo de Francia.
Tras sufrir con el 1 a 0 de Inglaterra, llegaron las explosiones de alegría con el empate de Enzo Fernández y el gol del triunfo de Lautaro Martínez. la fiesta se desató tras el pitazo final del arbitro local Ismail Elfath.
Galería de hinchas viendo a la Selección argentina contra Inglaterra
En pocas palabras
- Semifinial del Mundial 2026: La Selección Argentina se enfrentó a Inglaterra en Mendoza ante una multitud.
- Resultado histórico: Tras ir perdiendo, Argentina remontó con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para clasificar.
- Celebración mendocina: Hinchas coparon las calles céntricas para vivir la victoria argentina en vivo.
Resumen generado por Thinkindot AI