Galería: así se vivió en Mendoza el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026

El combinado de argentina y la Selección de Inglaterra disputaron la segunda semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026, buscando clasificar a la final del domingo, a las 15, donde espera España, verdugo de Francia.

Tras sufrir con el 1 a 0 de Inglaterra, llegaron las explosiones de alegría con el empate de Enzo Fernández y el gol del triunfo de Lautaro Martínez. la fiesta se desató tras el pitazo final del arbitro local Ismail Elfath.