En la antesala del crucial encuentro entre la Selección argentina y Austria, un inesperado blooper técnico se robó todas las miradas en las plataformas digitales, transformándose en el momento viral de la previa del partido. El protagonista de lo sucedido fue el experimentado periodista Ariel Rodríguez.
"En este Mundial de mier...": El terrible blooper viral en la previa de Argentina vs Austria
Todo ocurrió durante la transmisión oficial de la señal deportiva TyC Sports en vivo. La reacción de los hinchas argentinos en las redes sociales
Todo ocurrió durante la transmisión oficial de la señal deportiva TyC Sports en vivo. Mientras la producción ponía en pantalla imágenes en directo que reflejaban el color, los cantos y la enorme expectativa de los hinchas argentinos, el sonido le jugó una mala pasada al conductor.
El terrible blooper viral en la previa de Argentina vs Austria
Sin percatarse de que su micrófono se encontraba completamente abierto y transmitiendo hacia miles de hogares, el reconocido periodista continuó manteniendo una distendida charla interna con sus compañeros de producción. Fue en ese preciso instante donde se escuchó con total nitidez una frase fulminante: “Tus grandotes que te gustan, en este Mundial de mier...”
La expresión, lanzada entre risas cómplices, pareció formar parte del típico folklore y las chicanas futboleras que se manejan en los pasillos de los canales deportivos. A pesar de que los operadores técnicos reaccionaron con rapidez para cortar el audio ambiente de forma inmediata, el fragmento ya había salido al aire.
Lejos de generar indignación, repudio o polémica entre los televidentes, el blooper de Ariel Rodríguez fue recibido con muchísimo humor por la comunidad digital. Los usuarios de la plataforma X (anteriormente Twitter) e Instagram tardaron apenas segundos en recortar el clip de video y viralizarlo masivamente bajo distintas etiquetas.
Los tradicionales memes no tardaron en inundar las redes, celebrando la autenticidad y los códigos internos que maneja el equipo periodístico detrás de escena. La frase fue catalogada por muchos como "el verdadero folklore televisivo", descontracturando los momentos previos a un partido importante para la Selección argentina.
La aclaración de Ariel Rodríguez
En el entretiempo del encuentro, y al ver la relevancia que tomaron sus dichos, el experimentado comunicador se encargó de hacer una aclaración en su cuenta personal de X. Debido a su trayectoria, fue bien recibida por la gente.