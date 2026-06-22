"En este Mundial de mier...": El terrible blooper viral en la previa de Argentina vs Austria

La expresión, lanzada entre risas cómplices, pareció formar parte del típico folklore y las chicanas futboleras que se manejan en los pasillos de los canales deportivos. A pesar de que los operadores técnicos reaccionaron con rapidez para cortar el audio ambiente de forma inmediata, el fragmento ya había salido al aire.

Ariel Rodríguez pensó que estaba fuera del aire y soltó un "Mundial de mierda"



JAJAJA https://t.co/dUwQ5GXX5H pic.twitter.com/UPcleBMhsS — Kuke (@_Kuke_) June 22, 2026

Lejos de generar indignación, repudio o polémica entre los televidentes, el blooper de Ariel Rodríguez fue recibido con muchísimo humor por la comunidad digital. Los usuarios de la plataforma X (anteriormente Twitter) e Instagram tardaron apenas segundos en recortar el clip de video y viralizarlo masivamente bajo distintas etiquetas.

Los tradicionales memes no tardaron en inundar las redes, celebrando la autenticidad y los códigos internos que maneja el equipo periodístico detrás de escena. La frase fue catalogada por muchos como "el verdadero folklore televisivo", descontracturando los momentos previos a un partido importante para la Selección argentina.

La aclaración de Ariel Rodríguez

En el entretiempo del encuentro, y al ver la relevancia que tomaron sus dichos, el experimentado comunicador se encargó de hacer una aclaración en su cuenta personal de X. Debido a su trayectoria, fue bien recibida por la gente.