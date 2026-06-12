La Selección de Canadá sufrió mucho durante gran parte del partido inaugural del Grupo B de la Copa Mundial de Fútbol 2026, donde es una de las sedes, y cerca del final pudo igualar el duelo para terminar empatado 1 a 1.
Canadá debutó como anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2026 empatando contra Bosnia Herzegovina
Por la primera fecha del Grupo B, el seleccionado de Canadá tuvo su debut en el estadio BMO Field de Toronto y fue 1 a 1 ante Bosnia Herzegovina
Abrió la cuenta en el primer tiempo (20') el delantero Jovo Lukic, que cabeceó un córner desde la derecha y puso en ventaja a Bosnia Herzegovina. En el complemento, Cyle Larin (76') anotó el empate para canadienses y bosnios. El seleccionado de la hoja de arce consiguió un resultado histórico al sumar por primera vez un punto en una Copa del Mundo.
Canadá mejoró en el complemento y mereció un poco más ante Bosnia
Bosnia apostó a un esquema especulativo y esperando que Canadá, como local, tomara la iniciativa y se abriera en la ofensiva, para aprovechar algún error y agredir de contrataque.
De pelota parada, promediando el primer tiempo, llegó el primer gol del partido inaugural de la sede canadiense del Mundial 2026, Grupo B, que también integran Qatar y Suiza. Córner desde la derecha, y Lukic ganó en lo alto, la peinó, y la clavó en el segundo palo, para el festejo bosnio.
El empate de Canadá
Canadá era más que los balcánicos, pero no encontraba afinar en los metros finales su ofensiva, ante un bien parado equipo europeo. El seleccionado local, que dirige Jesse Marsch, poco a poco fue ganando confianza, y se generaron las situaciones de gol.
A los 76', una buena combinación por el medio, y en un espacio limitadísmo, Cyle Larin, giró y remató al arco para poner el merecido empate del dueño de casa.
El lamento del canadiense Eustaquio por el empate final
Una vez finalizado el partido, el capitán de Canadá, el volante Stephen Eustaquio, consideró que su equipo mereció más que el magro punto del empate y dijo: "Creo que hicimos más que Bosnia".
"Creo que hicimos un buen partido, es un punto importante pero creo que hicimos más que Bosnia, tuvimos dos o tres opciones muy importantes para hacer gol y no lo conseguimos. Contra Qatar tenemos que ganar sí o sí y así hacer cuatro puntos", completó.
La síntesis de Canadá vs. Bosnia Herzegovina
Mundial 2026 -Primera fecha- Grupo B-
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
Estadio: BMO Field (Toronto)
Canadá (1): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch. Ingresaron: Ali Ahmed y Promise David (61),
Bosnia Herzegovina (1): Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic, Ivan Baši, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Jovo Lukic. DT: Sergej Barbarez. Ingresaron: Armin Gigovic y Samed Bazdar (61'),
Goles: PT, 21' Jovo Lukic (BH). ST, 76' Cyle Larin (C).
Lo que viene en el Grupo B del Mundial 2026
Canadá volverá a jugar en el grupo B este próximo jueves (18), frente a Qatar, que debuta contra Suiza este sábado (13) en California.