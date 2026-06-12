Canadá debutó como anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2026 empatando contra Bosnia Herzegovina

De pelota parada, promediando el primer tiempo, llegó el primer gol del partido inaugural de la sede canadiense del Mundial 2026, Grupo B, que también integran Qatar y Suiza. Córner desde la derecha, y Lukic ganó en lo alto, la peinó, y la clavó en el segundo palo, para el festejo bosnio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/2065518348540985817&partner=&hide_thread=false Luki , el autor del gol de Bosnia.



Tiene 27 años y nació en la extinta Yugoslavia.

Este es su PRIMER GOL en CUATRO PARTIDOS.

Atentos a su carrera: Sloga Doboj Krupa Gradaac Borac U Craiova U Cluj.pic.twitter.com/tFFQlKzKnr — VSports Team (@VSportsTM) June 12, 2026

El empate de Canadá

Canadá era más que los balcánicos, pero no encontraba afinar en los metros finales su ofensiva, ante un bien parado equipo europeo. El seleccionado local, que dirige Jesse Marsch, poco a poco fue ganando confianza, y se generaron las situaciones de gol.

A los 76', una buena combinación por el medio, y en un espacio limitadísmo, Cyle Larin, giró y remató al arco para poner el merecido empate del dueño de casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bosmanakanbi/status/2065540389357105373&partner=&hide_thread=false Canada and Bosnia drew 1-1 in their match. Canada demonstrated a strong performance in their comeback effort. pic.twitter.com/iNSqVGl8RB — Bosmanbusinessworldforum (@bosmanakanbi) June 12, 2026

El lamento del canadiense Eustaquio por el empate final

Una vez finalizado el partido, el capitán de Canadá, el volante Stephen Eustaquio, consideró que su equipo mereció más que el magro punto del empate y dijo: "Creo que hicimos más que Bosnia".

futbol-mundial 2026-canada-bosnia-inicio (1) Stephen Eustaquio, capitán de Canadá, consideró que el empate fue poco premio. Aquí en el saludo protocolar con su par bosnio Sead Kolasinac, antes del inicio del partido.

"Creo que hicimos un buen partido, es un punto importante pero creo que hicimos más que Bosnia, tuvimos dos o tres opciones muy importantes para hacer gol y no lo conseguimos. Contra Qatar tenemos que ganar sí o sí y así hacer cuatro puntos", completó.

La síntesis de Canadá vs. Bosnia Herzegovina

Mundial 2026 -Primera fecha- Grupo B-

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Estadio: BMO Field (Toronto)

Canadá (1): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch. Ingresaron: Ali Ahmed y Promise David (61),

Bosnia Herzegovina (1): Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic, Ivan Baši, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Jovo Lukic. DT: Sergej Barbarez. Ingresaron: Armin Gigovic y Samed Bazdar (61'),

Goles: PT, 21' Jovo Lukic (BH). ST, 76' Cyle Larin (C).

Lo que viene en el Grupo B del Mundial 2026

Canadá volverá a jugar en el grupo B este próximo jueves (18), frente a Qatar, que debuta contra Suiza este sábado (13) en California.