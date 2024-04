Silvina D'Elía y Rosario Luchetti, las mamás Leonas ahora esperan que se agrande la familia

"En el 2018, a mí me surgió el deseo, aunque en realidad yo hace muchísimo que quería ser mamá. Se me metió eso en la cabeza y la verdad es que también tenía la energía puesta muy ahí. Pero justo nos llegó de vuelta el llamado del seleccionado para volver el mismo día que hablé con la doctora para arrancar el tratamiento", relató Rosario Luchetti, surgida como jugadora en Belgrano Athletic de Buenos Aires.

delia luchetti 2.jpg La familia Luchetti D'Elía junto al equipo de Sentí la tarde (Foto: Julieta Dora)

"Lo único que tuvimos de trabas es que cuando quisimos iniciar toda esta aventura, es como que no ayudaba mucho el contexto, por la pandemia", recordó D'Elía, formada en Marista Rugby Club. quien destacó la atención recibida en la clínica CREO y de parte de la doctora Aída Pinto.

"Me hicieron una extracción de óvulos, después del tratamiento con el que te estimulan, y cuando llegas a un número de óvulos considerable para la doctora te hacen una extracción, se fecunda el óvulo y se forman los embriones", dijo Luchetti, de 40 años de edad

"Hay dos embriones ya fecundados que están congelados para donarlos o para estudios genéticos. Nosotras firmamos un consentimiento para que se usen para cualquier tipo de estudio que se necesite", contó Piti, quien pese a su embarazo dirige técnicamente a la séptima de su club.

delia luchetti 4.jpg Piti, Tomi y Charo en el estudio de Canal Siete.

"Podés elegir rasgos o color de ojos, pero eso depende del centro donde lo hagas. Nosotras no elegimos, lo único que queríamos es que fuera sano. Nosotras lo que vamos a decirle es que su familia somos dos mamás. Yo creo más en los roles y él para mí no tiene papá sino un donante que nos ayudó para que tuviéramos una familia", explicó D'Elía, próxima a cumplir 38 años.

Dando un mensaje a las personas que piensan en hacer uso de la reproducción asistida, Rosario Luchetti fue clara: "Hay como mucha falta de información. La gente a veces no sabe, que no es tan difícil, a veces creen que sale muchísima plata y hoy hay una ley que lo respalda. Después vos podés elegir hacerlo por privado, porque la obra social te designa dónde hacerlo y a veces no te gusta. Tenés opciones, convenios y la posibilidad de hacerlo por privado".

"Tuvimos una muy buena experiencia, muy buena suerte. A ella le implantaron el embrión y quedó embarazada, cuando me implantaron el embrión quedé embarazada la primera vez y los trámites salieron dentro de todo rápido, salvando la parte de la pandemia, después se dio todo muy rápido. Sí hay estudios que creo que está bien que se hagan, para que todo salga bien. Así que lo único que cambiaría es lo mal que me sentí cuando me tuve que estimular". asumió Silvina D'Elía.

Silvina D'Elía y Rosario Luchetti, en Sentí la tarde

Embed

El apoyo familiar: "Mi familia era bastante machista, pero que yo esté en pareja con Charo fue como una apertura para todo lo que vino después" (Sivina D'Elía)

El hockey: "Estoy jugando desde principios de este año en Marista. Tenía muchas ganas de jugar y los sábados lo disfruto un montón, pero en la semana me está costando tener el compromiso que me gustaría por el trabajo y la familia" (Rosario Luchetti)

El proyecto deportivo: "Tenemos un emprendimiento juntas que se llama Entretiempo en el que no solo tenemos un local de indumentaria deportiva sino que hacemos clínicas para enseñar a jugar a las más chicas" (Piti D'Elía).