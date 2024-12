Luciana Aymar y un merecido homenaje: ya tiene en Rosario su propia estatua

Luciana Aymar viajó desde Santiago de Chile, donde reside junto a su pareja, el ex tenista trasandino Fernando González y sus hijos, Félix y Lupe.

"No me imaginé ser una escultura, como muchas otras cosas que pasaron en mi carrera", y que "nunca me hubiese imaginado esto… Este es un gran reconocimiento a Lucha, pero en especial a Luciana persona, es el premio a la mujer deportista", Luciana Aymar

La reconocieron en el bar El Cairo, donde Lionel Messi y Ángel Di María también poseen esculturas



¡ENORME, LUCHA!



Invitados de lujo en el homenaje a Lucha Aymar

Durante el homenaje estuvieron presentes otras figuras del deporte nacional, como el ex futbolista y subcampeón mundial Maximiliano Rodríguez y la medallista olímpica de oro en vela Cecilia Carranza, entre otros.

Otro que también dijo presente fue el marido de Aymar, González, quien destacó que “tuvo una gran trayectoria y muchos logros, es muy merecido… Es un referente muy importante para las niñas hasta el día de hoy. Ella tiene en cuenta esa responsabilidad”.

luciana aymar-lionel messi-angel di maria-homenaje.jpg Lucha Aymar posó "en persona" junto a las estatuas de Lionel Messi y Ángel Di María. Ahora su estatua también estará junto a los ilustres rosarinos en el bar El Cairo.

Maxi Rodríguez, por su parte, señaló que Aymar "es una leyenda del hockey y este es un día muy especial para ella. Es lindo acompañar a las personas que nos dieron muchísimo".

Por último, Cecilia Carranza reconoció que “es hermoso este tipo de reconocimientos. Lo más maravilloso del deporte es que es multiplicador de alegrías, de emociones y de tristezas… Tanto ella como su generación me hizo soñar”.

De esta manera, Luciana Aymar quedó inmortalizada en el bar El Cairo junto a otras leyendas argentinas, como los futbolistas Messi y Di María y el humorista gráfico y escritor Roberto Fontanarrosa.

Luciana Aymar es considerada de forma prácticamente unánime como la mejor jugadora de la historia del hockey (ocho veces elegida como la Mejor del Mundo) y méritos no le faltan. Con Las Leonas ganó los Mundiales de 2002 y 2010, este último en su Rosario natal, seis Champions Trophy (2001, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2014) y cuatro medallas olímpicas (plata en Sídney 2000 y Londres 2012 y bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008).