Los Leones, eliminados del Mundial de Hockey

►Te puede interesar: Australian Open 2023: así serán los cruces de cuartos de final

leones 3.jpg Los Leones sufrieron un duro golpe ante Corea del Sur en el Mundial de Hockey

Corea del Sur, tercero del Grupo B, venía de perder por goleada ante Bélgica (5-0) y Alemania (7-2) y su única victoria había sido ante Japón (2-1). De todos modos fue un durísimo rival que marcó a través de Kim Sunghyun, Jeong Junwoo, Jang Jonghyun (2) y Lee Nam Yong. Los cuatro últimos de córner corto.

►Te puede interesar: Liga Profesional: días, horarios y TV de la primera fecha

En los penales australianos Argentina falló sus dos primeros intentos, luego Keenan y Casella igualaron la serie transitoriamente, pero como fallaron Tomás Domene, Lucas Toscani y Martín Ferreiro, los asiáticos celebraron la victoria por 3 a 2.

El seleccionado argentino le había ganado 3 a 0 a Corea en el último amistoso de preparación antes del Mundial de India y también había goleado a los coreanos (5-0) en el Mundial 2014 jugado en La Haya.

Los Leones no pudieron cumplir el objetivo

"Es difícil hacer un análisis, lo primero que siento es una desilusión muy grande. No conseguimos lo que queríamos", expresó el head coach Mariano Ronconi cuyo equipo se había metido en la fase eliminatoria del Mundial de Hockey luego de terminar en el segundo puesto del Grupo A donde vencieron a Sudáfrica (1-0) y luego empataron con Australia (3-3) y Francia (5-5).

leones 1.jpg Los Leones ganaron un partido y empataron los otros 3

Pese a que terminaron invictos (un triunfo y 3 empates) los campeones olímpicos en Río 2016 no pudieron meterse entre los mejores ocho del Mundial de Hockey, el primer objetivo planteado antes de viajar a la India.

Por la ronda del 9no. al 16to. lugar Los Leones jugarán con Chile el próximo jueves 26 a las 8 hora argentina.

Los cruces de cuartos de final por el título serán Australia vs España, Bélgica vs Nueva Zelanda, Inglaterra vs Alemania y Países Bajos vs Corea del Sur.