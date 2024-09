Juveniles maipucinos fueron convocados a la selección argentina de beach handball

handball-playa-convocados-seleccion argentina-02.jpg El trabajo del profesor Jesús González promocionando el bech handball ha dado sus frutos, y seis de sus pupilos han sido elegido para la Selección argentina de handball de playa.

Seis maipucinos a la Selección argentina de handball de playa

Desde este próximo 12 al 15 de septiembre, Lisando Lázzaro, Tomas Sánchez, Emiliano Becerra, Ian Rocco, Lucas Sossich y Renzo Diaz se concentrarán en la ciudad cordobesa de Alta Gracia junto a otros deportistas del resto del país.

Los jugadores mendocinos convocados forman parte del proyecto Dakar 2026 que busca preparar y detectar jóvenes talentos en vista a los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. El encargado en Mendoza de este proyecto de la CAH es el profesor Jesús González, ex jugador y actual entrenador del club Etiec.

Renzo Diaz es jugador de la Municipalidad de Maipú y uno de los convocados a la Selección argentina de handball de playa.

Renzo Díaz feliz por el llamado a la Selección argentina de beach handball

"Estoy muy contento con esta convocatoria. Era algo que pensaba que podía pasar, porque ya me habían llevado al CENARD para entrenar, entre el 12 y 16 de mayo pasado, y parece que les gustó mi rendimiento", comentó sobre el llamado a la selección argentina de handball de playa el joven Renzo Diaz, jugador de 16 años de la Municipalidad de Maipú.

Renzo contó que comenzó a jugar handball hace tres años en la Muni de Maipú. "Este verano unos amigos me dijeron que en el club Etiec el profe Jesús González estaba enseñando beach handball, y fui. Me gustó mucho y no me costó nada adaptarme, por la experiencia en el handball indoor", detalló sobre su inicio en esta variante del balonmano.

"Tengo muy buena relación con los otros chicos que van conmigo a la selección, porque hemos tenido muchas actividades juntos y la verdad que nos llevamos muy bien", contó Renzo.

Sobre el objetivo de los trabajos del proyecto Dakar 2026, confesó Renzo Diaz que "es mi sueño, sería una experiencia inolvidable ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud".